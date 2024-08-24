Чиновники из Минобороны США предполагают, что Украина, вероятно, попытается расширить подконтрольную территорию в ходе наступления на Курщине и поэтому, возможно, не ведет строительство оборонных сооружений в регионе.
Главные тезисы
- Пентагон прогнозирует расширение контролируемой территории ВСУ на Курщине.
- Украина намерена укрепить захваченные территории, строя оборонительные позиции в регионе.
- Анализ Deepstate показывает успехи украинских военных в продвижении на Курщине.
- Украинские военные демонстрируют продвижение и контроль значительной территории на Курщине.
Как в Пентагоне оценивают наступление ВСУ на Курщине
В материале подчеркивается, что промедление Украины со строительством оборонных сооружений на Курщине не означает, что у Киева нет долгосрочных планов по содержанию территорий в регионе.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что отсутствие защиты подконтрольных территорий в Курщине с помощью траншей и мин сделает ее содержание практически невозможным.
Что известно о последних успехах ВСУ на Курщине
По информации аналитиков мониторингового портала Deepstate, украинские военные продвинулись еще западнее города Суджа в Курской области.
Украинские военные смогли продвинуться восточнее вблизи Суджи, в том числе возле населенного пункта Мирный Курской области.
По состоянию на 24 августа площадь с отметкой уволена составляет 823,43 квадратных километра, а "серая зона" - 416,7 квадратных километра.
По состоянию на 23 августа Силы обороны контролировали 815,54 квадратных километра, а "серая зона" занимала 424,6 квадратных километра.
Также аналитики Deepstate отмечают, что российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области – возле поселка Гродовка и Новогродовка.
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