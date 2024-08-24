В Пентагоне спрогнозировали дальнейшие действия ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

В Пентагоне спрогнозировали дальнейшие действия ВСУ на Курщине

Военные ВСУ
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Источник:  The New York Times

Чиновники из Минобороны США предполагают, что Украина, вероятно, попытается расширить подконтрольную территорию в ходе наступления на Курщине и поэтому, возможно, не ведет строительство оборонных сооружений в регионе.

Главные тезисы

  • Пентагон прогнозирует расширение контролируемой территории ВСУ на Курщине.
  • Украина намерена укрепить захваченные территории, строя оборонительные позиции в регионе.
  • Анализ Deepstate показывает успехи украинских военных в продвижении на Курщине.
  • Украинские военные демонстрируют продвижение и контроль значительной территории на Курщине.

Как в Пентагоне оценивают наступление ВСУ на Курщине

Украина может попытаться построить оборонительные позиции еще глубже в России, расширив захваченную ею территорию, предположил собеседник издания из Пентагона.

В материале подчеркивается, что промедление Украины со строительством оборонных сооружений на Курщине не означает, что у Киева нет долгосрочных планов по содержанию территорий в регионе.

ВСУ намерены расширить подконтрольную территорию в Курщине
Танкисты ВСУ

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что отсутствие защиты подконтрольных территорий в Курщине с помощью траншей и мин сделает ее содержание практически невозможным.

"Война показала нам, что замедлить армию можно с помощью глубокой обороны", - подчеркнул аналитик.

Что известно о последних успехах ВСУ на Курщине

По информации аналитиков мониторингового портала Deepstate, украинские военные продвинулись еще западнее города Суджа в Курской области.

Украинские военные смогли продвинуться восточнее вблизи Суджи, в том числе возле населенного пункта Мирный Курской области.

По состоянию на 24 августа площадь с отметкой уволена составляет 823,43 квадратных километра, а "серая зона" - 416,7 квадратных километра.

По состоянию на 23 августа Силы обороны контролировали 815,54 квадратных километра, а "серая зона" занимала 424,6 квадратных километра.

Также аналитики Deepstate отмечают, что российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области – возле поселка Гродовка и Новогродовка.

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