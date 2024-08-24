Чиновники из Минобороны США предполагают, что Украина, вероятно, попытается расширить подконтрольную территорию в ходе наступления на Курщине и поэтому, возможно, не ведет строительство оборонных сооружений в регионе.

Как в Пентагоне оценивают наступление ВСУ на Курщине

Украина может попытаться построить оборонительные позиции еще глубже в России, расширив захваченную ею территорию, предположил собеседник издания из Пентагона. Поделиться

В материале подчеркивается, что промедление Украины со строительством оборонных сооружений на Курщине не означает, что у Киева нет долгосрочных планов по содержанию территорий в регионе.

Танкисты ВСУ

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что отсутствие защиты подконтрольных территорий в Курщине с помощью траншей и мин сделает ее содержание практически невозможным.

"Война показала нам, что замедлить армию можно с помощью глубокой обороны", - подчеркнул аналитик. Поделиться

Что известно о последних успехах ВСУ на Курщине

По информации аналитиков мониторингового портала Deepstate, украинские военные продвинулись еще западнее города Суджа в Курской области.

Украинские военные смогли продвинуться восточнее вблизи Суджи, в том числе возле населенного пункта Мирный Курской области.

По состоянию на 24 августа площадь с отметкой уволена составляет 823,43 квадратных километра, а "серая зона" - 416,7 квадратных километра.

По состоянию на 23 августа Силы обороны контролировали 815,54 квадратных километра, а "серая зона" занимала 424,6 квадратных километра.

Также аналитики Deepstate отмечают, что российские захватчики продвинулись в Покровском районе Донецкой области – возле поселка Гродовка и Новогродовка.