В пункте пропуска "Шегини" затруднено движение грузового транспорта из-за блокировки движения на территории Польши.

Заблокирован еще один пункт пропуска на границе Польши и Украины

По имеющейся информации, 23 ноября около 10.30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств.

Поэтому возможно усложнение движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

Польские пограничники сообщали, что блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. На этом направлении сейчас въезда в Украину ожидают около 1400 грузовиков.

Отмечается, что бастующие в Польше не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Россия может быть причастна к блокированию границ Украины

Как удалось узнать журналистам-расследователям из информационного агентства Guildhall, польские перевозчики, блокирующие пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами. Аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.

Расследователи обращают внимание, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесно связана с Москвой.

Как отмечают журналисты, блокада на польско-украинской границе – не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, имеющих признаки активных мер России.

Кроме того, отмечается, что большинство польских компаний многократно организовывали митинги с требованием снять санкции с РФ.