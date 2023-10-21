В правительстве назвали условия получения от ЕС 50 млрд евро в течение 4 лет

ЕС должен в декабре окончательно определиться с оказанием помощи Украине в размере 50 млрд евро в ближайшие 4 года, однако при условии выполнения определенных условий.
Что известно об условиях получения транша помощи от ЕС
По словам заместителя главы Минэкономики Алексея Соболева, украинское правительство должно разработать и передать Брюсселю план дальнейшего развития и восстановления.
Сколько Украина может получить от ЕС уже в следующем году
По его словам, уже на следующий год в рамках этой программы Украина ожидает получить 18 млрд евро для покрытия дефицита госбюджета.
Еще 8 млрд евро помощи от Евросоюза – это компенсация разницы процентных ставок по кредитам для украинского бизнеса.
Благодаря этому в правительстве рассчитывают привлечь в экономику 30 млрд. евро инвестиций.
Что касается разработки "Плана Украины", то, по словам Соболева, первую его версию Минэкономики должно презентовать в первую неделю ноября, а финальная версия будет готова уже в декабре.
Также он отметил, что одним из условий плана является реформа государственных органов аудита – Госаудитслужбы и Счетной палаты. Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.
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