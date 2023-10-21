В правительстве назвали условия получения от ЕС 50 млрд евро в течение 4 лет

ЕС должен в декабре окончательно определиться с оказанием помощи Украине в размере 50 млрд евро в ближайшие 4 года, однако при условии выполнения определенных условий.

Что известно об условиях получения транша помощи от ЕС

По словам заместителя главы Минэкономики Алексея Соболева, украинское правительство должно разработать и передать Брюсселю план дальнейшего развития и восстановления.

Это программа базовых экономических реформ, перечень индикаторов, которые мы выполняем. Ежеквартально их проверяют, если индикаторы выполнены, то нам в бюджет оказывают поддержку. Это одна часть программы, на это распределяется 39 млрд евро за четыре года, – пояснил Соболев. Поделиться

Сколько Украина может получить от ЕС уже в следующем году

По его словам, уже на следующий год в рамках этой программы Украина ожидает получить 18 млрд евро для покрытия дефицита госбюджета.

Еще 8 млрд евро помощи от Евросоюза – это компенсация разницы процентных ставок по кредитам для украинского бизнеса.

Благодаря этому в правительстве рассчитывают привлечь в экономику 30 млрд. евро инвестиций.

Что касается разработки "Плана Украины", то, по словам Соболева, первую его версию Минэкономики должно презентовать в первую неделю ноября, а финальная версия будет готова уже в декабре.

Также он отметил, что одним из условий плана является реформа государственных органов аудита – Госаудитслужбы и Счетной палаты. Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.