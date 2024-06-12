По словам нардепа от правящей фракции "Слуга народа" Александра Завитневича, вероятность начала контрнаступления украинских военных уже в этом году зависит от большого количества факторов.
Главные тезисы
Возможность начала контрнаступления украинских военных в этом году зависит от готовности боевых бригад и наличия необходимого вооружения.
Задержки в поставках вооружений обусловлены проверкой качества и готовности техники, что затрудняет планирование военных операций.
Нардепы обращают внимание на проблемы с комплектацией боевых бригад и необходимостью ускорения поставок вооружений для поддержания высокой готовности украинских военных.
Открытие нового фронта военных действий в Украине возможно, поэтому необходимо постоянно быть готовыми к негативным сценариям.
Партнеры часто задерживают поставки вооружений из-за проверок и необходимости ремонта техники, что приводит к необходимости длительного ожидания перед началом военных операций.
От чего зависит начало контрнаступления ВСУ уже в этом году
По его словам, также существует проблема с достаточным количеством вооружения для начала контрнаступления.
Он отметил, что в рамках последнего визита украинских нардепов в США было обращение к организаторам объявления и отправки военных пакетов Украине с просьбой ускорить поступление вооружений.
Почему партнеры часто задерживают поставки помощи Украине
Нардеп подчеркнул, что объясняли задержки наличием оружия и его качеством.
Он привел пример, когда в прошлом году был объявлен пакет помощи, включая средства ПВО, однако в результате проверки оказалось, что без определенной машины весь комплекс работать не будет, а сама машина тогда была в нетрудоспособном состоянии.
О своем видении дальнейшего развития событий на фронте он сказал, что не исключает открытия врагом нового фронта.