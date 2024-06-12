В Раде назвали условия для начала нового контрнаступления ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде назвали условия для начала нового контрнаступления ВСУ

Военные ВСУ
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Источник:  ВВС News Украина

По словам нардепа от правящей фракции "Слуга народа" Александра Завитневича, вероятность начала контрнаступления украинских военных уже в этом году зависит от большого количества факторов.

Главные тезисы

  • Возможность начала контрнаступления украинских военных в этом году зависит от готовности боевых бригад и наличия необходимого вооружения.
  • Задержки в поставках вооружений обусловлены проверкой качества и готовности техники, что затрудняет планирование военных операций.
  • Нардепы обращают внимание на проблемы с комплектацией боевых бригад и необходимостью ускорения поставок вооружений для поддержания высокой готовности украинских военных.
  • Открытие нового фронта военных действий в Украине возможно, поэтому необходимо постоянно быть готовыми к негативным сценариям.
  • Партнеры часто задерживают поставки вооружений из-за проверок и необходимости ремонта техники, что приводит к необходимости длительного ожидания перед началом военных операций.

От чего зависит начало контрнаступления ВСУ уже в этом году

Это очень сложный вопрос. Способны ли мы это? Зависит от очень многих факторов. Это и закон о мобилизации и комплектация наших боевых бригад. Во многих бригадах есть некомплект, не буду говорить процентов, они там разные, но проблема есть, - объясняет Завитневич, руководящий парламентским комитетом по нацбезопасности, обороне и разведке.

По его словам, также существует проблема с достаточным количеством вооружения для начала контрнаступления.

Пакет, который мы ожидали от нашего основного партнера США, был с существенной задержкой. Вдобавок важно, когда объявляется пакет и когда он по факту прибывает в Украину, - подчеркнул Завитневич.

Он отметил, что в рамках последнего визита украинских нардепов в США было обращение к организаторам объявления и отправки военных пакетов Украине с просьбой ускорить поступление вооружений.

По некоторым видам вооружения это было более месяца, по некоторым видам по два-три месяца. Это сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции… Мы этот вопрос, конечно, постоянно поднимали во время наших командировок. На этот раз мы просто отмечали, что давайте еще приложим больше усилий. Настаивали, что если объявляется пакет, то он должен быть выполнен в какой-то конкретный срок, который мы можем для себя планировать, - отмечает Завитневич.

Почему партнеры часто задерживают поставки помощи Украине

Нардеп подчеркнул, что объясняли задержки наличием оружия и его качеством.

Потому что те же боеприпасы вы знаете, они все проверяются, техника вся обязательно проверяется. И когда оружие условно не готово – его нужно еще раз посмотреть, что-то поремонтировать. Есть небольшая часть новой техники, но в большинстве своем это техника, которая уже была в использовании, - объясняет глава оборонного комитета.

Он привел пример, когда в прошлом году был объявлен пакет помощи, включая средства ПВО, однако в результате проверки оказалось, что без определенной машины весь комплекс работать не будет, а сама машина тогда была в нетрудоспособном состоянии.

Но пакет уже объявлен. Так, конечно, искали все, где отремонтировать, чем заменить, но на это все нужно время. Поэтому мы просим: давайте обращать внимание на это перед тем, как объявлять, чтобы мы понимали, когда оно будет у нас. Это очень сильно просят наши военные для возможности планирования оборонительных или наступательных операций, - рассказывает Завитневич.

О своем видении дальнейшего развития событий на фронте он сказал, что не исключает открытия врагом нового фронта.

Ситуация каждый день сложная, но по некоторым направлениям, скажем так, более или менее нормальная. Там линия обороны не двигается, позиции не сдаем. В то же время в некоторых других местах мы видим постоянные обострения. Может ли враг открыть новый фронт? Да, может, мы этого не исключаем. И должны постоянно быть готовыми, - подчеркнул Завитневич.

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