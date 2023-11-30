В районе Джанкоя на севере Крыма раздались взрывы

Взрывы в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались днем 30 ноября. Там находится аэродром.

На севере Крыма раздались взрывы.

Как отмечают местные жители в соцсетях, взрывы слышали не только в Джанкое, но и в Джанкойском районе.

Пока точной информации о причинах и обстоятельствах взрывов нет. Оккупационные власти захваченного россиянами Крыма также не комментировали ситуацию.

Что известно о Джанкой

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.