Преступная армия РФ атаковала Киев дронами в новогоднюю ночь, в результате чего стало известно о гибели ведущего украинского нейробиолога Игоря Зимы и его жены.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Киеву в новогоднюю ночь и обстоятельства гибели ведущего ученого и его жены

О гибели Игоря Зимы и его жены из-за атаки преступной армии РФ по Киеву в новогоднюю ночь сообщила супруга первого секретаря в посольстве Украины в Республике Кения Дария Третьякова-Душечкина.

Во время отражения атаки дронов, которые российские оккупанты атаковали украинскую столицу, часть обломков упала в Печерском районе. В Киеве был зафиксирован ряд пожаров, пострадала даже крыша корпуса здания Нацбанка.

Кроме этого произошло попадание в жилой дом.

Сначала появилась информация об одном погибшем — женщине, еще семь человек получили ранения.

Во время разбора завалов уже вечером обнаружили тело еще одного человека.

01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 год погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели, — отметила Дарья Третьякова-Душечкина. Поделиться

По ее словам, если бы она с мужем была на новый год в Киеве, то они, наверное, были бы в гостях у ученого и его семьи.

Что известно об Игоре Зиме

Игорь Зима был известным украинским ученым, доктором биологических наук, нейробиологом, преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко.

Его научный становится более 40 лет.

Он также являлся руководителем команды сервиса Интегративная ЭЭГ — уникального комплексного исследования головного мозга.

Он возглавлял группу ученых, занимающихся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.