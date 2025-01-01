Преступная армия РФ атаковала Киев дронами в новогоднюю ночь, в результате чего стало известно о гибели ведущего украинского нейробиолога Игоря Зимы и его жены.
Главные тезисы
- Атака преступной армии РФ по Киеву привела к трагической гибели известного украинского ученого Игоря Зимы и его жены.
- Игорь Зима был выдающимся нейробиологом с более чем 40-летним научным стажем, оставившим яркий след в научном мире.
- Пострадали также другие жители Киева, включая раненых и погибших в результате атаки дронов в новогоднюю ночь.
- Игорь Зима преподавал в университете имени Шевченко и возглавлял исследовательскую группу по нейробиологии и нейрофизиологии.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Киеву в новогоднюю ночь и обстоятельства гибели ведущего ученого и его жены
О гибели Игоря Зимы и его жены из-за атаки преступной армии РФ по Киеву в новогоднюю ночь сообщила супруга первого секретаря в посольстве Украины в Республике Кения Дария Третьякова-Душечкина.
Во время отражения атаки дронов, которые российские оккупанты атаковали украинскую столицу, часть обломков упала в Печерском районе. В Киеве был зафиксирован ряд пожаров, пострадала даже крыша корпуса здания Нацбанка.
Кроме этого произошло попадание в жилой дом.
Сначала появилась информация об одном погибшем — женщине, еще семь человек получили ранения.
Во время разбора завалов уже вечером обнаружили тело еще одного человека.
По ее словам, если бы она с мужем была на новый год в Киеве, то они, наверное, были бы в гостях у ученого и его семьи.
Что известно об Игоре Зиме
Игорь Зима был известным украинским ученым, доктором биологических наук, нейробиологом, преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко.
Его научный становится более 40 лет.
Он также являлся руководителем команды сервиса Интегративная ЭЭГ — уникального комплексного исследования головного мозга.
Он возглавлял группу ученых, занимающихся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.
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