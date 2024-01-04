В РФ врут о возвращении в Украину только 173 пленных — SPRAVDI

Россияне распространяют фейк об состоявшемся 3 января обмене пленными между Украиной и РФ. Оккупанты заявляют, что российская сторона отдала Украине только 173 пленных.

Россияне распространяют фейк об обмене пленными

Как отмечается, российские пропагандисты утверждают, что в рамках обмена пленными между Россией и Украиной Киев смог вернуть только 173 военнослужащих в обмен на 248 россиян.

Якобы дополнительно РФ получила 75 военных за пятерых командиров обороны "Азовстали", которых летом 2023 года президент Владимир Зеленский забрал из Турции.

На Родину вернулись 230 человек, среди которых 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских, - приводят действительные цифры SPRAVDI. Поделиться

В Центре подчеркивают, что российская пропаганда этой ложью пытается вызвать недоверие к украинским властям и навязать мнение, что украинским властям "наплевать на судьбы пленных".

Подобные выдумки распространяются Кремлем всякий раз, когда речь идет об обмене пленными.

Обмен военнопленными

3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.

Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.

48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что 2024 дал старт 49 обмена военнопленными. Омбудсмен добавил, что сейчас 2828 защитников уже дома.

Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.