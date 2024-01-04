В РФ врут о возвращении в Украину только 173 пленных — SPRAVDI

Россияне распространяют фейк об состоявшемся 3 января обмене пленными между Украиной и РФ. Оккупанты заявляют, что российская сторона отдала Украине только 173 пленных.
Россияне распространяют фейк об обмене пленными
Как отмечается, российские пропагандисты утверждают, что в рамках обмена пленными между Россией и Украиной Киев смог вернуть только 173 военнослужащих в обмен на 248 россиян.
Якобы дополнительно РФ получила 75 военных за пятерых командиров обороны "Азовстали", которых летом 2023 года президент Владимир Зеленский забрал из Турции.
В Центре подчеркивают, что российская пропаганда этой ложью пытается вызвать недоверие к украинским властям и навязать мнение, что украинским властям "наплевать на судьбы пленных".
Подобные выдумки распространяются Кремлем всякий раз, когда речь идет об обмене пленными.
Обмен военнопленными
3 января Украина и Россия впервые за несколько месяцев провели обмен военнопленными. Так, в Украину вернулось 230 защитников. Это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен.
Среди них 130 – военные ВСУ, 55 – Нацгвардии, 38 – Государственной пограничной службы, один из Национальной полиции и шесть гражданских.
48 обмененных военных имели статус «пропавшей без вести». Большинство уволенных – мужчины (225) и пятеро женщин.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что 2024 дал старт 49 обмена военнопленными. Омбудсмен добавил, что сейчас 2828 защитников уже дома.
Последний подобный обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
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