В ряде областей Украины есть отключение света после массированной атаки РФ — Минэнерго

После массированного обстрела РФ 29 декабря возникло отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

В Украине отключение света после атаки РФ

Как сообщили в Минэнерго, в Киевской области в результате падения обломков повреждены воздушные линии 10кВ в двух общинах, обесточены 843 абонента.

Также в регионе неизвестные перекрыли задвижку в газовом колодце. Предварительно отключен от газоснабжения 341 потребитель.

В Днепропетровской области обстрелом повреждена воздушная линия 150 кВ. Данные уточняются. Из-за предыдущих атак обесточивалось 3,3 тысячи абонентов, все заживлены.

В Одесской области в результате утренних обстрелов повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Из-за ночных и утренних обстрелов есть повреждения сетей в пяти общинах Харьковской области. За сутки заживили 21 абонента, одновременно обесточено 605 точек учета. В результате боевых действий остаются обесточенными 16,6 тысяч потребителей.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 4 населенных пункта (3,3 тысячи абонентов). За сутки подключили 43 населенных пункта (5,9 тысяч потребителей). Остается без напряжения 132 населенных пункта – около 126 тысяч точек учета.

В Запорожской области в результате боевых действий без электроэнергии остается 63 населенных пункта – 5,6 тысяч абонентов, по техническим причинам отключен 1 населенный пункт (16 потребителей).

В Херсонской области остаются обесточенными 4,3 тысяч клиентов. В области заживили 1 населенный пункт (1,1 тысяч абонентов). Остаются без напряжения в результате боевых действий 45 населенных пунктов (около 26 тысяч точек учета).

В результате боевых действий обесточены 16 населенных пунктов Черниговской области - почти тысяча потребителей, по техническим причинам без света 634 клиента в 4-х населенных пунктах.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, плановые отключения не предусматриваются.

Ракетная атака 29 декабря: что известно

В Киеве один человек погиб, 21 получил ранения. Под завалами в Подольском районе Киева, где загорелся склад, ищут людей. Обломки рухнули в четырех районах.

Во Львове зафиксированы частичные разрушения в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей. Один человек погиб, 15 получили ранения.

В Днепре погибли 5 человек, пострадали более 20. Ракета попала в ТЦ, поврежден родильный дом.

В Запорожье погибли два человека. Еще 10 человек пострадали. Повреждены одно из местных предприятий, разрушены частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском заведении.

В Харькове 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.

Зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Поделиться

В Одессе погибли два человека. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Враг попал в многоэтажные дома.