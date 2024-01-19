В российской ракете нашли американские комплектующие

В российской ракете, которой оккупанты ударили по центру Чернигова в августе прошлого года, нашли иностранные компоненты из США.
В российской ракете нашли комплектующие из США
Отмечается, что россияне использовали крылатую ракету Искандер-К для удара по центру Чернигова 19 августа прошлого года.
Специалистам удалось установить четыре новых компонента из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", убившей семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадали.
Ракету могли сделать весной прошлого года
Экспертами было определено, что ракета была изготовлена не раньше марта 2023 года, а значит, вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
В НАПК добавили, что мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий в такие террористические режимы как РФ.
Ракетный удар по центру Чернигова
Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.
В момент удара в драмтеатре проходила заранее анонсированная выставка дронов. Организаторы заявляли, что согласовали проведение мероприятия с властями.
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