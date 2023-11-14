В Словакии назвали условия дальнейшей помощи Украине

Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов вооружений, но будет поставлять определенные виды товаров.
Что известно о новом характере помощи Украине от Словакии
В Минобороны страны отметили , что глава ведомства Роберт Калиняк во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 13 ноября рассказал о новых условиях Словакии по оказанию помощи Украине.
При этом в ведомстве отметили, что Словакия готова предоставлять Украине широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи, исключая летальные вооружения.
В сообщении словацкого ведомства отмечается, что вопрос предстоящей помощи для Украины от Бухареста был одной из главных тем переговоров Калиняка со Столтенбергом в Брюсселе, прошедших накануне встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.
Что говорят в НАТО по поводу Украины
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина сама должна решать по поводу целесообразности проведения переговоров с РФ.
Он подчеркнул, что в настоящее время страны-члены Альянса не видят со стороны Кремля желания вести переговоры с Украиной по урегулированию развязной преступной войны.
По мнению Столтенберга, лучший способ склонить кремлевского диктатора к переговорам с Украиной это предоставить Киеву как можно большее количество вооружений.
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