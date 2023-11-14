В Словакии назвали условия дальнейшей помощи Украине
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Политика
Дата публикации

В Словакии назвали условия дальнейшей помощи Украине

Флаг Словакии
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Источник:  online.ua

Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов вооружений, но будет поставлять определенные виды товаров.

Что известно о новом характере помощи Украине от Словакии

В Минобороны страны отметили , что глава ведомства Роберт Калиняк во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 13 ноября рассказал о новых условиях Словакии по оказанию помощи Украине.

Глава Минобороны Р. Калиняк проинформировал генсека НАТО о прекращении военной помощи Украине по словацким запасам, - говорится в сообщении Минобороны.

При этом в ведомстве отметили, что Словакия готова предоставлять Украине широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи, исключая летальные вооружения.

В сообщении словацкого ведомства отмечается, что вопрос предстоящей помощи для Украины от Бухареста был одной из главных тем переговоров Калиняка со Столтенбергом в Брюсселе, прошедших накануне встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.

Что говорят в НАТО по поводу Украины

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина сама должна решать по поводу целесообразности проведения переговоров с РФ.

Ответственность союзников по НАТО состоит в том, чтобы поддерживать Украину в самообороне, потому что это также в наших интересах, чтобы показать, что мы отстаиваем верховенство права и международного права и что мы помогаем Украине дать отпор агрессивной войне. Войны непредсказуемы, никто не может сказать, как и когда война закончится. Что мы можем сказать, так это то, что вероятность достижения приемлемого результата переговоров растет с большей военной поддержкой, которую мы оказываем Украине, - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что в настоящее время страны-члены Альянса не видят со стороны Кремля желания вести переговоры с Украиной по урегулированию развязной преступной войны.

По мнению Столтенберга, лучший способ склонить кремлевского диктатора к переговорам с Украиной это предоставить Киеву как можно большее количество вооружений.

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