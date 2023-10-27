В Словакии выступили с циничным заявлением о помощи Украине

В Словакии заявили об отказе от предоставления Украине военной помощи, однако не от коммерческой продажи оружия.

В Словакии не против коммерческой продажи вооружений Украине

По словам спикера парламента Словакии и лидера левоцентристской партии "Хлас" Петера Пеллегрини, намерения нового правительства страны прекратить военную помощь Украине касаются только поставок оружия, однако не продажи вооружений на коммерческой основе.

Пеллегрини высказался за то, чтобы разрешить продолжать выполнять заказы, сделанные на коммерческой основе.

Если кто-то заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности, - заявил представитель парламента Словакии. Поделиться

Оборонная промышленность Словакии, как и других стран центральной и восточной Европы переживает подъем на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Что известно о новых скандальных заявлениях Фицо об Украине

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину самой коррумпированной страной в мире.

По информации журналистов издания Dennik N, он выразил сомнения в необходимости увеличения финансовой помощи Украине со стороны стран ЕС.

Фицо выступил против предоставления Украине 50 млрд евро помощи в период с 2024-2027 годов.

По его словам, между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу.

Изменило ли финансирование Украины что-то в результате войны? – цинично заявил Фицо. Поделиться

А потом снова спросил, произошло ли что-то столь значительное в результате этой поддержки и следует ли продолжать финансировать Украину.

Так что вложим еще 50 миллиардов и неважно, что произойдет? – открыто высказался премьер-министр Словакии. Поделиться

По его словам, у ЕС нет мирного плана в Украине и несколько лидеров ключевых стран Евросоюза оказались в тупике из-за развязанной Кремлем преступной войны, поскольку не знают, чем все закончится.