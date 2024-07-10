В США фиксируют улучшение позиций Украины на фронте

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял большой пакет помощи на 61 млрд. долларов после многомесячной задержки.

ВСУ улучшили позиции на фронте

Хотя линия фронта почти не изменилась более года, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.

Украина остается под давлением, это остается очень активным конфликтом. Нам не следует смотреть в розовых очках, — заявил высокопоставленный чиновник администрации США. Поделиться

Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия понесет чрезвычайные затраты, "заставляющие ее полагаться на плохо обученные силы, фактически играющей на руку Украине".

Готова ли армия РФ к масштабному летнему наступлению

Руководство НАТО пришло к выводу, что российским захватчикам не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, которое было запланировано на лето 2024 года.

Альянс обращает внимание на безумные потери российских окупантов на фронте, которые являются ценой попыток врага удержать небольшие территориальные достижения.

Нехватка живой силы и снарядов подтверждает тот факт, что армия РФ пока не готова к широкомасштабному наступлению.

Что им приходится делать, так это предписывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей, заявил журналистам инсайдер в НАТО. Поделиться

По всей вероятности, уже вскоре диктатор Путина попытается обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что он уже получает от Ирана и Северной Кореи.