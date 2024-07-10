В США фиксируют улучшение позиций Украины на фронте

Официальные лица США заявляют об улучшении ситуации в Украине после того, как Конгресс принял большой пакет помощи на 61 млрд. долларов после многомесячной задержки.
Главные тезисы
- После принятия Конгрессом США помощи на 61 млрд долларов для Украины позиция страны на фронте значительно улучшилась.
- По данным НАТО, российские захватчики начали испытывать дефицит боеприпасов и живой силы, что затрудняет их план наступления в Украине.
- Возможная попытка Путина обеспечить дополнительные поставки боеприпасов и мобилизацию неопытных подразделений может состояться в ближайшем будущем.
- ВСУ показали стабильность и поддерживают активный конфликт на фронте, что оказывает определенное давление на Россию и ее действия.
- Анализ показывает, что украинская армия готова отстаивать свои позиции и может ответить на потенциальное наступление со стороны российских сил.
ВСУ улучшили позиции на фронте
Хотя линия фронта почти не изменилась более года, они говорят, что Москва, вероятно, столкнется с растущими проблемами в сохранении своих преимуществ на поле боя.
Однако, по его словам, линии стабилизировались, и Россия понесет чрезвычайные затраты, "заставляющие ее полагаться на плохо обученные силы, фактически играющей на руку Украине".
Готова ли армия РФ к масштабному летнему наступлению
Руководство НАТО пришло к выводу, что российским захватчикам не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, которое было запланировано на лето 2024 года.
Альянс обращает внимание на безумные потери российских окупантов на фронте, которые являются ценой попыток врага удержать небольшие территориальные достижения.
Нехватка живой силы и снарядов подтверждает тот факт, что армия РФ пока не готова к широкомасштабному наступлению.
По всей вероятности, уже вскоре диктатор Путина попытается обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что он уже получает от Ирана и Северной Кореи.
Кроме того, существует высокий риск того, что нелегитимный президент РФ отдаст приказ о новой широкомасштабной мобилизации, ведь даже 30 тысяч военных, которые усиливают армию врага ежемесячно, оказалось мало для прорыва на фронте.
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