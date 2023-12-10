В США предупредили о резком усилении наступления армии РФ и назвали причину

Солдаты РФ, невзирая на сложные погодные условия, существенно усиливают наступления и делают все возможное, чтобы перехватить инициативу до президентских выборов в России. Однако бойцам ВСУ все равно удается закрепляться на позициях, где они не ведут контрнаступление.

Россияне пытаются вытеснить ВСУ после приказа Путина

Команда Института изучения войны обращает внимание на то, что армия РФ начала наступательные операции на многих участках фронта в период сложнейших погодных условий осенне-зимнего сезона.

Оккупанты хотят перехватить и удержать инициативу до запланированных в марте 2024 года президентских выборов в России.

По словам украинских воинов, солдаты РФ ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности, вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также совершают непрерывные наземные атаки на западе Запорожской области.

Недавние официальные заявления украинских военных также свидетельствуют о том, что российским войскам удалось перехватить инициативу вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и вдоль направления Авдеевка-Донецк, тогда как украинские войска удерживают инициативу в ключевых районах юга Украины. Поделиться

Как могут развиваться события на фронте в Украине

По убеждению американских аналитиков, российское командование делало все возможное, чтобы спровоцировать кульминацию украинского контрнаступления или убедиться, что украинские силы не смогут восстановить его в начале этой зимы.

Однако что важно понимать, Украина решила существенно ограничить свои контрнаступательные операции по собственной инициативе еще до начала российских наступательных операций.

Остается непонятным, создадут ли нынешние российские наступательные операции условия для того, чтобы российские войска смогли добиться оперативно значимых успехов в ближайшем будущем. Поделиться

Нельзя также проигнорировать тот факт, что армия РФ не скапливает незадействованные резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям.