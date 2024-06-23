В США заявляют о начале нового наступления армии РФ

Как утверждает американский Институт изучения войны, он фиксирует все признаки того, что Россия начинает новое масштабное летнее наступление на территорию Украины.
Главные тезисы
- Российские боевики увеличивают интенсивность наступательных операций в Донецкой области, меняя тактику на фронте.
- Прогнозируется увеличение обстрелов и атак в районе Часового Яра и Авдеевки.
- Ожидаются новые попытки врага прорваться на востоке Украины после проведенного наступления на севере для отвлечения сил ВСУ.
Ситуация на фронте снова обостряется
Команда ISW обращает внимание на то, что армия РФ усиливает темпы своих наступательных операций в Донецкой области, уменьшая интенсивность атак на севере Харьковщины.
Что важно понимать, наступательные операции врага в Харьковской области должны были прежде всего отвлечь бойцов ВСУ и позволить оккупантам прорваться на других участках фронта.
Согласно последним данным, захватчики нарастили интенсивность атак по направлению Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня.
Довольно красноречивым остается тот факт, что российские боевики вообще не проявляли активности на этом участке фронта на протяжении всего 2024 года, поэтому новые попытки прорваться были очень заметными.
Армия РФ до сих пор не определила конкретные направления наступления
Как сообщают американские аналитики, в настоящее время оккупанты сохраняют высокую интенсивность обстрелов в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки.
Атаки на этом участке фронта вскоре могут усилиться.
По словам украинских инсайдеров, новое наступление РФ действительно будет сконцентрировано на востоке Украины, после наступления на севере, целью которого было растянуть ограниченные ресурсы ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-