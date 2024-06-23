В США заявляют о начале нового наступления армии РФ

Как утверждает американский Институт изучения войны, он фиксирует все признаки того, что Россия начинает новое масштабное летнее наступление на территорию Украины.

Ситуация на фронте снова обостряется

Команда ISW обращает внимание на то, что армия РФ усиливает темпы своих наступательных операций в Донецкой области, уменьшая интенсивность атак на севере Харьковщины.

Что важно понимать, наступательные операции врага в Харьковской области должны были прежде всего отвлечь бойцов ВСУ и позволить оккупантам прорваться на других участках фронта.

Согласно последним данным, захватчики нарастили интенсивность атак по направлению Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня.

Довольно красноречивым остается тот факт, что российские боевики вообще не проявляли активности на этом участке фронта на протяжении всего 2024 года, поэтому новые попытки прорваться были очень заметными.

В отличие от этого, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился в последние дни, особенно по сравнению с серединой мая этого года, — отмечает ISW. Поделиться

Армия РФ до сих пор не определила конкретные направления наступления

Как сообщают американские аналитики, в настоящее время оккупанты сохраняют высокую интенсивность обстрелов в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки.

Атаки на этом участке фронта вскоре могут усилиться.

Это зависит от того, определит ли российское командование ближайшие недели как благоприятное время для наступления на этих направлениях до того, как украинские войска передислоцируют резервы обратно в Донецкую область, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам украинских инсайдеров, новое наступление РФ действительно будет сконцентрировано на востоке Украины, после наступления на севере, целью которого было растянуть ограниченные ресурсы ВСУ.