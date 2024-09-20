В Украине открыт Офис оборонных инноваций ЕС. Какие перспективы
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине открыт Офис оборонных инноваций ЕС. Какие перспективы

Рустем Умеров
В Украине открыт Офис оборонных инноваций ЕС. Какие перспективы
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20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен открыли в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС (EU Defence Innovation Office).

Главные тезисы

  • Открытие Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве является важным шагом Украины и Европейского Союза в сотрудничестве по разработке и производству оборонных технологий.
  • Украина выступает мировым лидером в технологиях дронов, имея огромный потенциал для укрепления своей обороноспособности.
  • Министр обороны акцентирует внимание на необходимости инвестирования европейских партнеров в украинских производителей для обеспечения безопасности и стабильности региона.
  • Украина стремится к восстановлению мира и стабильности на континенте, а также к будущему в качестве полноправного члена Европейского Союза.
  • Сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом в области оборонных технологий имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности и устойчивости региона.

В Киеве открыт Офис оборонных инноваций ЕС

Это новый этап в отношениях Украины с Европейским Союзом в области оборонных технологий.

Главный фокус этого сотрудничества — объединение усилий для укрепления обороноспособности. Особое внимание уделяем общим разработкам в сфере IT и производству оружия, что станет решающим для победы над российской агрессией.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Укрепляя технологические возможности Украины, IT-коалиция уже привлекла более 70 млн. евро от 13 стран-участниц, создав безопасную IT-инфраструктуру для Сил обороны.

Наша дроновая коалиция, в состав которой входят 16 стран-участниц, обеспечила более 500 млн евро финансирования и передала тысячи дронов Украине.

Что Украина может предложить европейским партнерам

За последние 2,5 года Украина стремительно стала мировым лидером в технологиях дронов. Сегодня более 500 украинских производителей дронов и тысячи разработчиков создают передовые решения для боевых действий. С годовой производственной мощностью до 3 миллионов дронов Украина зарекомендовала себя как настоящий оборонно-технический центр.

Наше государство имеет огромный потенциал в оборонных технологиях, и я призываю европейских партнеров инвестировать в украинских производителей. Вместе мы можем значительно усилить обороноспособность не только Украины, но всей Европы, — сказал Умеров.

Наши главные цели — восстановление мира и стабильности на континенте, а также обеспечение будущего Украины как полноправного члена ЕС. Продолжаем укреплять наше единство и сотрудничество ради победы!

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