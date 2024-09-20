В Украине открыт Офис оборонных инноваций ЕС. Какие перспективы

В Киеве открыт Офис оборонных инноваций ЕС

Это новый этап в отношениях Украины с Европейским Союзом в области оборонных технологий.

Главный фокус этого сотрудничества — объединение усилий для укрепления обороноспособности. Особое внимание уделяем общим разработкам в сфере IT и производству оружия, что станет решающим для победы над российской агрессией. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Укрепляя технологические возможности Украины, IT-коалиция уже привлекла более 70 млн. евро от 13 стран-участниц, создав безопасную IT-инфраструктуру для Сил обороны.

Наша дроновая коалиция, в состав которой входят 16 стран-участниц, обеспечила более 500 млн евро финансирования и передала тысячи дронов Украине. Поделиться

Что Украина может предложить европейским партнерам

За последние 2,5 года Украина стремительно стала мировым лидером в технологиях дронов. Сегодня более 500 украинских производителей дронов и тысячи разработчиков создают передовые решения для боевых действий. С годовой производственной мощностью до 3 миллионов дронов Украина зарекомендовала себя как настоящий оборонно-технический центр.

Наше государство имеет огромный потенциал в оборонных технологиях, и я призываю европейских партнеров инвестировать в украинских производителей. Вместе мы можем значительно усилить обороноспособность не только Украины, но всей Европы, — сказал Умеров.