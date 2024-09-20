В Украине открыт Офис оборонных инноваций ЕС. Какие перспективы

20 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен открыли в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС (EU Defence Innovation Office).
Главные тезисы
- Открытие Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве является важным шагом Украины и Европейского Союза в сотрудничестве по разработке и производству оборонных технологий.
- Украина выступает мировым лидером в технологиях дронов, имея огромный потенциал для укрепления своей обороноспособности.
- Министр обороны акцентирует внимание на необходимости инвестирования европейских партнеров в украинских производителей для обеспечения безопасности и стабильности региона.
- Украина стремится к восстановлению мира и стабильности на континенте, а также к будущему в качестве полноправного члена Европейского Союза.
- Сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом в области оборонных технологий имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности и устойчивости региона.
В Киеве открыт Офис оборонных инноваций ЕС
Это новый этап в отношениях Украины с Европейским Союзом в области оборонных технологий.
Укрепляя технологические возможности Украины, IT-коалиция уже привлекла более 70 млн. евро от 13 стран-участниц, создав безопасную IT-инфраструктуру для Сил обороны.
Что Украина может предложить европейским партнерам
За последние 2,5 года Украина стремительно стала мировым лидером в технологиях дронов. Сегодня более 500 украинских производителей дронов и тысячи разработчиков создают передовые решения для боевых действий. С годовой производственной мощностью до 3 миллионов дронов Украина зарекомендовала себя как настоящий оборонно-технический центр.
Наше государство имеет огромный потенциал в оборонных технологиях, и я призываю европейских партнеров инвестировать в украинских производителей. Вместе мы можем значительно усилить обороноспособность не только Украины, но всей Европы, — сказал Умеров.
Наши главные цели — восстановление мира и стабильности на континенте, а также обеспечение будущего Украины как полноправного члена ЕС. Продолжаем укреплять наше единство и сотрудничество ради победы!
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