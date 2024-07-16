В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением

Ситуацию с дефицитом электроэнергии в Украине планируют улучшить до конца суток.
Главные тезисы
- Энергосистема Украины стабилизируется до конца суток после введения экстренных отключений света в нескольких областях.
- Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Польши для частичного покрытия дефицита электроэнергии.
- В настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений, что означает ограничение одновременно для 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.
- Продолжается работа энергетиков по восстановлению оборудования для нормализации ситуации с электроснабжением в Украине.
Ситуацию в энергосистеме Украины стабилизируют до конца суток
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, ситуацию в энергосистеме планируют нормализовать до конца суток.
Отмечается, что с 10.00 применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
16 июля в 7 областях Украины ввели аварийные отключения света
На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование — энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.
В 10:00 Укрэнерго отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях
Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
Отключение в четырех очередях означает ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.
В настоящее время энергетики работают для стабилизации ситуации.
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