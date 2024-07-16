В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением

Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
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Ситуацию с дефицитом электроэнергии в Украине планируют улучшить до конца суток.

Главные тезисы

  • Энергосистема Украины стабилизируется до конца суток после введения экстренных отключений света в нескольких областях.
  • Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Польши для частичного покрытия дефицита электроэнергии.
  • В настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений, что означает ограничение одновременно для 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.
  • Продолжается работа энергетиков по восстановлению оборудования для нормализации ситуации с электроснабжением в Украине.

Ситуацию в энергосистеме Украины стабилизируют до конца суток

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, ситуацию в энергосистеме планируют нормализовать до конца суток.

За прошедшие сутки для частичного покрытия дефицита Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из Польши. Аварийная помощь оказывалась и сегодня. Также энергосистема Украины принимала излишки из польской энергосистемы, говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10.00 применяются аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Энергетики уже работают над восстановлением оборудования - ситуацию планируют нормализовать до конца этих суток, - добавили в Минэнерго.

16 июля в 7 областях Украины ввели аварийные отключения света

На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование — энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.

Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился – говорится в сообщении.

В 10:00 Укрэнерго отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях

Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

Отключение в четырех очередях означает ограничение одновременно до 70% потребителей в каждой области в течение определенного периода.

В настоящее время энергетики работают для стабилизации ситуации.

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