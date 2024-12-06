В УПЛ выбрали лучшего тренера и игрока ноября 2024 года

6 декабря Украинская премьер-лига назвала имена победителей в номинациях лучший тренер и игрок месяца.

В УПЛ выбрали лучшего тренера и игрока

Процедура выбора состоит из двух этапов. Сначала комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители медиа помогли определить четвёрки топ-претендентов в каждой номинации.

На втором этапе уже болельщики своими голосами выбирали лучшего из четырех кандидатов в каждой номинации.

Лучшим игроком ноября в УПЛ избрали Егора Твердохлеба.

Атакующий полузащитник забил 5 голов в 4 матчах в ноябре. Игрок опередил в голосовании Алексея Паламарчука (Ингулец), Безерру (Александрия) и Владислава Ваната (Динамо). Поделиться

Среди тренеров победу одержал Олег Шандрук из "Вереса". Ровенская команда в ноябре победила "Рух" (2:0) и ЛНЗ (2:1), сыграла вничью с "Оболонью" (0:0) и "Александрией" (1:1).

Что известно о включении Довбика и Лунина в список лучших игроков 2024 года

В частности, Довбик выдвинут в номинации "Лучший нападающий года".

Лунин претендует на звание лучшего голкипера года.

Кроме Лунина среди претендентов на звание лучшего голкипера года также: