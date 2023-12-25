В ВСУ обратились к жителям прифронтовых территорий юга
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ обратились к жителям прифронтовых территорий юга

война
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Россия может усилить обстрелы в праздники, поэтому жителям прифронтовых территорий юга необходимо уехать в более безопасные регионы.

В ВСУ обратились к жителям прифронтовых территорий юга

Хочу обратиться ко всем жителям прифронтовых территорий с осознанием отнестись к тому, что враг может активизировать свою боевую активность и усилить обстрелы, если есть возможность все же уехать и не испортить себе праздники и сохранить свои жизни, - говорится в заявлении.

По ее словам, если нет возможности уехать – ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги, они далеко не обучающие.

К тому же, в ВСУ могут заключить, что длительное время незадействование ракетоносителей с моря может быть компенсировано врагом в эти дни, чтобы провести ракетные атаки.

Поскольку мы видим, тактическая авиация имеет сложности с применением, могут быть применены ракеты воздушного базирования как тактической, так и стратегической авиации. Никого не хочу пугать, но осознавать опасность необходимо, – добавила Гуменюк.

Что известно о возможной угрозе обстрелов на праздники

Напомним, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. При этом не исключено повторение сценария и в этом году.

Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно.

Известно, что Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но украинские военные ранее отмечали, что этой зимой агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВС ВСУ сбили российскую ракету в Криворожском районе
Воздушное командование Восток
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ заходятся в пределах админграниц Марьинки — Штупун
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 2 склада БК и 3 ЗРК армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.