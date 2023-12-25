Россия может усилить обстрелы в праздники, поэтому жителям прифронтовых территорий юга необходимо уехать в более безопасные регионы.

В ВСУ обратились к жителям прифронтовых территорий юга

Хочу обратиться ко всем жителям прифронтовых территорий с осознанием отнестись к тому, что враг может активизировать свою боевую активность и усилить обстрелы, если есть возможность все же уехать и не испортить себе праздники и сохранить свои жизни, - говорится в заявлении. Поделиться

По ее словам, если нет возможности уехать – ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги, они далеко не обучающие.

К тому же, в ВСУ могут заключить, что длительное время незадействование ракетоносителей с моря может быть компенсировано врагом в эти дни, чтобы провести ракетные атаки.

Поскольку мы видим, тактическая авиация имеет сложности с применением, могут быть применены ракеты воздушного базирования как тактической, так и стратегической авиации. Никого не хочу пугать, но осознавать опасность необходимо, – добавила Гуменюк. Поделиться

Что известно о возможной угрозе обстрелов на праздники

Напомним, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. При этом не исключено повторение сценария и в этом году.

Впрочем, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно.

Известно, что Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но украинские военные ранее отмечали, что этой зимой агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе.