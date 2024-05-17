По словам спикера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Романа Гасько, битва за Часов Яр на Донетчине достигла пика.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Военный подчеркнул, что интенсивность боевых действий в районе Часового Яра остается очень высокой уже длительное время.
По его словам, пока нет никаких признаков по снижению интенсивности боев.
Гасько подчеркнул, что российские оккупанты имеют достаточное количество артиллерийских боеприпасов, личного состава и испытывают преимущество в некоторых компонентах.
Спикер 80-й ОГШ отметил, что российские захватчики настроены продолжать штурмы в районе города.
Что известно о тактике армии РФ в районе Часового Яра
Гасько также добавил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику атак вблизи Часового Яра.
При этом, по его словам, в целом ситуация на Донбассе непростая, потому что полная оккупация области является одной из приоритетных задач оккупантов.
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