По словам спикера 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Романа Гасько, битва за Часов Яр на Донетчине достигла пика.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной и сложной. Враг не прекратил своих попыток по взятию города. Соответственно, битва за Часов Яр сейчас в разгаре. Каждый день возникают боестолкновения, новые попытки, контрудары. Все очень динамично. Сражение продолжается и она, наверное, сейчас на своем пиковом уровне, — отмечает Гасько. Поделиться

Военный подчеркнул, что интенсивность боевых действий в районе Часового Яра остается очень высокой уже длительное время.

По его словам, пока нет никаких признаков по снижению интенсивности боев.

Гасько подчеркнул, что российские оккупанты имеют достаточное количество артиллерийских боеприпасов, личного состава и испытывают преимущество в некоторых компонентах.

Спикер 80-й ОГШ отметил, что российские захватчики настроены продолжать штурмы в районе города.

Что известно о тактике армии РФ в районе Часового Яра

Гасько также добавил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику атак вблизи Часового Яра.

Смена тактики и постоянные перегруппировки происходят все время, потому что враг усваивает хорошие уроки из каждой проводимой битвы вносит коррективы в свою деятельность и на тех или иных направлениях подбирает различные способы для ведения своих действий. Соответственно, тактические ходы как с нашей стороны, так и с их, постоянно меняются, — подчеркнул военный. Поделиться

При этом, по его словам, в целом ситуация на Донбассе непростая, потому что полная оккупация области является одной из приоритетных задач оккупантов.