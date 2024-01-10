В Харькове российская ракета попала в гражданский объект. Есть пострадавшие

Около 22.30 10 января Россия произвела очередной ракетный обстрел Харькова. Ракета попала в гражданский объект, есть жертвы.

Армия РФ атаковала Харьков

В Харькове в результате ракетного удара российских окупантов сегодня вечером, 10 января, зафиксировано попадание в гражданский объект.

Об этом сообщает харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Удар пришелся по гражданскому объекту, – рассказал мэр. Поделиться

Глава города отметил, что есть высокая вероятность жертв среди находившихся там людей.

На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания, – говорится в сообщении. Поделиться

Терехов добавил, что туда уже поехали все соответствующие службы.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что российская ракетная атака пришлась на Киевский район города.

Глава ХОВА уточнил, что есть шестеро пострадавших, им предоставляется необходимая помощь.

В 23.17 стало известно, что количество пострадавших при ракетных обстрелах Харькова увеличилось до 9 человек.

Обстрел Харькова: что известно

Сегодня вечером российские военные в очередной раз атаковали город Харьков. В городе было слышно не менее двух взрывов. Городские власти сообщили, что для удара враг использовал ракеты.

Напомним, перед тем вечером 9 января в Харькове также прогремели мощные взрывы. Власти призвали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Впоследствии Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.