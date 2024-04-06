В Харькове возросло количество погибших в результате атаки РФ на Украину

Россия атаковала Харьков ночью 6 апреля. Число погибших сделало до 7, раненых уже 11.

В результате атаки РФ по Харькову возросло количество жертв

Как сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов, город атаковали ракетами С-300. Снова били дважды. Целились по жилым многоэтажкам и гражданской инфраструктуре.

Второй обстрел начался спустя 30 мин после первого.

Вночі Харків атакували з С-300



Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другой обстріл почався менше ніж за пів-години після першого.



Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач.… pic.twitter.com/ZPcSPuCFYd — Сергій Болвінов (@serhii_bolvinov) April 6, 2024

В результате атаки полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых 9-этажек – две воронки, размером 5 на 5 метров.

Что известно об атаке РФ на Харьков 6 апреля

В ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Атака продолжалась 7 часов. Под ударами находились Харьков, Запорожье, Староконстантинов и Киевщина.

В Харькове утром сообщили о 6 погибших и 10 раненых. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 автомобилей.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 6 апреля армия РФ запустила 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.

Кроме того, Россия атаковала Украину шестью ракетами разных типов:

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области,

двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.