В Харькове возросло количество погибших в результате атаки РФ на Украину

Россия атаковала Харьков ночью 6 апреля. Число погибших сделало до 7, раненых уже 11.
В результате атаки РФ по Харькову возросло количество жертв
Как сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов, город атаковали ракетами С-300. Снова били дважды. Целились по жилым многоэтажкам и гражданской инфраструктуре.
Второй обстрел начался спустя 30 мин после первого.
В результате атаки полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди разбитых 9-этажек – две воронки, размером 5 на 5 метров.
Что известно об атаке РФ на Харьков 6 апреля
В ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе Shahed. Атака продолжалась 7 часов. Под ударами находились Харьков, Запорожье, Староконстантинов и Киевщина.
В Харькове утром сообщили о 6 погибших и 10 раненых. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 автомобилей.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что ночью 6 апреля армия РФ запустила 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Курск — РФ.
Кроме того, Россия атаковала Украину шестью ракетами разных типов:
тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области,
двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области
одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета «Калибр» и 28 ударных БпЛА «Shahed-131/136».
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