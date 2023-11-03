В Запорожье чиновник ОВА информировал россиян о перемещении ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье чиновник ОВА информировал россиян о перемещении ВСУ

СБУ
В Запорожье чиновник ОВА информировал россиян о перемещении ВСУ
Читати українською

В Запорожье задержали информатора ФСБ, который устроился в областную военную администрацию для выполнения вражеских задач. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

СБУ задержала шпиона РФ в Запорожье

В октябре мужчина устроился в ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.

Там он пытался получить секретную информацию о размещении ВСУ и оборонных закупках области.

Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

СБУ задержали злоумышленника до его передачи разведданным России.

Что угрожает шпиону из Запорожья

Мужчине объявлено подозрение, он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

СБУ сообщает, что шпионом оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию.

До устройства в ОВА он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны.

В сентябре он предложил свою информацию россиянам с помощью чат-бота.

ФСБ привлекла его к сотрудничеству. По ее заданию, мужчина фотографировал производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве задержан российский шпион. Он готовил новые ракетные атаки по столице
В Киеве задержан российский шпион. Он готовил новые ракетные атаки по столице
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионили для РФ на Сумщине. СБУ задержала группу российских агентов — фото
СБУ
СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Покушение на коллаборанта Олега Царева совершила СБУ
Олег Царев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.