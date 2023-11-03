В Запорожье чиновник ОВА информировал россиян о перемещении ВСУ

В Запорожье задержали информатора ФСБ, который устроился в областную военную администрацию для выполнения вражеских задач. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

СБУ задержала шпиона РФ в Запорожье

В октябре мужчина устроился в ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА.

Там он пытался получить секретную информацию о размещении ВСУ и оборонных закупках области.

Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Поделиться

СБУ задержали злоумышленника до его передачи разведданным России.

Что угрожает шпиону из Запорожья

Мужчине объявлено подозрение, он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

СБУ сообщает, что шпионом оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию.

До устройства в ОВА он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны.

В сентябре он предложил свою информацию россиянам с помощью чат-бота.

ФСБ привлекла его к сотрудничеству. По ее заданию, мужчина фотографировал производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.