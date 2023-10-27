Ваньку снесло на десятки метров. ОК "Захід" показало летающего солдата РФ — эпичное видео

Вооруженные силы Украины продолжают безжалостно и активно ликвидировать российских захватчиков на всех направлениях фронта. Однако иногда у них получается это делать слишком эпично и театрально, однако крайне эффективно.
В ОК “Захід” доказали, что солдаты РФ умеют летать
Бойцы оперативного командования "Захід" помогли еще одному российскому оккупанту раскрыть свой скрытый талант.
Как оказалось, он умеет летать на большие расстояния.
Они также прикрепили к “приветственной” записи видеоподтверждения своих слов.
Что известно о потерях армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:
личного состава – около (+560) человек,
танков – 5145 (+4) ед,
боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,
артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,
РСЗО – 834 (+0) ед,
средств ПВО – 556 (+0) ед,
самолетов – 320 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),
крылатых ракет – 1538 (+0),
кораблей /катеров - 20 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
специальной техники – 1011 (+1).
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