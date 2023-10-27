Ваньку снесло на десятки метров. ОК "Захід" показало летающего солдата РФ — эпичное видео

Поздравляем российского солдатика с рекордом! В 1991 году Майк Павелл установил мировой рекорд по прыжкам в длину - 8,95 метров. В 2023 году российского ванька снесло с БТР-а на 36,75 метров в длину. Единственный вопрос: есть ли проблема, что ему помогла мина? А мы предупреждали россиян. Возвращайтесь к границам 1991-го. Там и прыгать меньше, и жизнь лучше. Мины у нас не кончатся никогда. Полетаете все, – иронически отмечают украинские воины.