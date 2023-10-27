Ваньку снесло на десятки метров. ОК "Захід" показало летающего солдата РФ — эпичное видео
Категория
Украина
Дата публикации

Ваньку снесло на десятки метров. ОК "Захід" показало летающего солдата РФ — эпичное видео

ВСУ
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Источник:  ОК Запад

Вооруженные силы Украины продолжают безжалостно и активно ликвидировать российских захватчиков на всех направлениях фронта. Однако иногда у них получается это делать слишком эпично и театрально, однако крайне эффективно.

В ОК “Захід” доказали, что солдаты РФ умеют летать

Бойцы оперативного командования "Захід" помогли еще одному российскому оккупанту раскрыть свой скрытый талант.

Как оказалось, он умеет летать на большие расстояния.

Поздравляем российского солдатика с рекордом! В 1991 году Майк Павелл установил мировой рекорд по прыжкам в длину - 8,95 метров. В 2023 году российского ванька снесло с БТР-а на 36,75 метров в длину. Единственный вопрос: есть ли проблема, что ему помогла мина? А мы предупреждали россиян. Возвращайтесь к границам 1991-го. Там и прыгать меньше, и жизнь лучше. Мины у нас не кончатся никогда. Полетаете все, – иронически отмечают украинские воины.

Они также прикрепили к “приветственной” записи видеоподтверждения своих слов.

Что известно о потерях армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+560) человек,

  • танков – 5145 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,

  • артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,

  • РСЗО – 834 (+0) ед,

  • средств ПВО – 556 (+0) ед,

  • самолетов – 320 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),

  • крылатых ракет – 1538 (+0),

  • кораблей /катеров - 20 (+0) ед,

  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,

  • специальной техники – 1011 (+1).

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