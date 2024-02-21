Вероятный удар ВСУ по полигону армии РФ ликвидировал десятки окупантов — видео

Согласно данным российской службы BBC, 20 февраля украинские воины, вероятно, ударили по построению российских мотострелков в оккупированной части Донбасса, пока захватчики ждали командующего. По предварительным данным, погибли не менее 60 окупантов.

Удар по полигону армии РФ в Донецкой области. Первые подробности

Как удалось узнать журналистам, удары могли нанести двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону у села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области.

Эту информацию подтвердили инсайдеры издания.

Кроме того, сообщается, что в этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

Также указано, что во время удара солдаты РФ 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева".

По словам одного из оккупантов, которому удалось выжить, их "выстроили в чистом поле командиры".

Журналисты также утверждают, что в общей сложности располагают более 10 фотографиями и видеозаписями с полигона, сделанными сразу после удара, — на них зафиксированы десятки погибших. Они также уверяют, что не обнародуют эти материалы по этическим соображениям.

По предварительным данным, ВСУ смогли ликвидировать не менее 60 солдат РФ.

Руководство армии Украины пока данную информацию не комментирует.

Потери армии РФ по состоянию на 21 февраля 2024 года:

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские воины в течение суток ликвидировали 1 130 российских захватчиков, а из техники уничтожено: