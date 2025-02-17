Визит Келлога в Украину. Зеленский пригласит спецпредставителя Трампа поехать на фронт

Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым, может, командиров со мной съездим и отдельно пообщаемся с Минобороны, может, с разведкой. Посмотрим на что хватит времени. У нас будет широкая с ним беседа о гарантиях безопасности. Для нас важно, чтобы он все понял, чтобы все это привез в Белый дом. Я думаю, что после его встречи возвращение в США мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом.