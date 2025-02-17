Визит Келлога в Украину. Зеленский пригласит спецпредставителя Трампа поехать на фронт

Спецпредставитель США по Украине и России, экс-генерал Кит Келлог должен приехать в Украину 20 февраля. Это подтвердил президент Владимир Зеленский на видеоконференции во время официального визита в ОАЭ.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спецпредставителя США Кита Келлога посетить линию фронта и ознакомиться с ситуацией на месте.
- Зеленский хочет, чтобы Келлог пообщался с украинскими военными и дипломатами для более полного понимания ситуации в регионе.
- Основная цель визита — обсуждение гарантий безопасности и окончание войны против России, согласно поручению президента США Дональда Трампа.
Приглашу Келлога посетить линию фронта — Зеленский
Зеленский хочет предложить Келлогу поездку в боевые бригады.
По словам президента, он хочет, чтобы Келлог пообщался с военными.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.
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