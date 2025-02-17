Визит Келлога в Украину. Зеленский пригласит спецпредставителя Трампа поехать на фронт
Категория
Украина
Дата публикации

Визит Келлога в Украину. Зеленский пригласит спецпредставителя Трампа поехать на фронт

Офис Президента Украины
Келлог
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Спецпредставитель США по Украине и России, экс-генерал Кит Келлог должен приехать в Украину 20 февраля. Это подтвердил президент Владимир Зеленский на видеоконференции во время официального визита в ОАЭ.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спецпредставителя США Кита Келлога посетить линию фронта и ознакомиться с ситуацией на месте.
  • Зеленский хочет, чтобы Келлог пообщался с украинскими военными и дипломатами для более полного понимания ситуации в регионе.
  • Основная цель визита — обсуждение гарантий безопасности и окончание войны против России, согласно поручению президента США Дональда Трампа.

Приглашу Келлога посетить линию фронта — Зеленский

Зеленский хочет предложить Келлогу поездку в боевые бригады.

Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался с нашими военными, прежде всего дипломатами, но и военными, чтобы он это увидел на разном уровне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, он хочет, чтобы Келлог пообщался с военными.

Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым, может, командиров со мной съездим и отдельно пообщаемся с Минобороны, может, с разведкой. Посмотрим на что хватит времени. У нас будет широкая с ним беседа о гарантиях безопасности. Для нас важно, чтобы он все понял, чтобы все это привез в Белый дом. Я думаю, что после его встречи возвращение в США мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.

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