Власти РФ заявили об очередной атаке украинских дронов

Минобороны России заявило о якобы украинских беспилотниках, которые были перехвачены над Курской областью.

Атака дронов на территорию РФ

На территории РФ 26 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.

26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации Поделиться

В российском ведомстве утверждают, что якобы очередные средства российской ПВО перехватили беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Позже МО РФ сообщило, что якобы еще один беспилотник был перехвачен над Курской областью.

РосСМИ утверждают, что инцидент произошел в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС. Один дрон якобы был обнаружен возле КПП административного корпуса АЭС в 20:20.

Аппарат был снабжен неизвестным взрывным устройством, которое не сдетонировало, он был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения, - говорится в сообщении. Поделиться

По словам россиян, второй беспилотник в 21:30 нейтрализовали средствами ПВО, он якобы сел на территории станции. Третий дрон, как пишут росСМИ, в 23:40 упал возле склада ядерных отходов и взорвался. Поэтому якобы был поврежден фасад здания, но никто не пострадал. Россияне обвинили в так называемой "атаке" Украину.

Что известно о взрывах на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также на территории РФ 18 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.