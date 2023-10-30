Во Франции арестовали российского олигарха Кузьмичева

Что известно об аресте российского олигарха Алексея Кузьмичева

Миллиардер, владеющий яхтами и недвижимостью во Франции, попал под санкции с начала войны в Украине. По информации издания, на его вилле в Сен-Тропе провели обыск и утром 30 октября Кузьмичев был задержан.

В Национальной финансовой прокуратуре информацию подтвердили и уточнили, что обыски проходили в нескольких местах, в том числе в парижском доме олигарха — частном имении в 7 округе столицы между Национальным собранием и улицей музей Орсе.

Кузьмичев, владеющий Альфа-банком соакционер консорциума «Альфа-Групп», считается одним из самых влиятельных людей в России, чьи связи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным установлены и не подлежат сомнению.

Европейские санкции теоретически запрещают присутствие лиц на европейской территории, однако источник, близкий к олигарху, сообщил, что Кузьмичев на момент добавления его в санкционные списки уже находился во Франции и что он имеет в стране родственные связи.

В обыски были привлечены шестьдесят человек, в том числе полицейские из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF), ответственные за расследование, и около сорока элитных полицейских из RAID и BRI.

По информации издания, на месте обысков обнаружены пачки наличных денег.