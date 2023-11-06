Во Франции действующий министр впервые предстанет перед судом за злоупотребление в должности

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предстанет перед специальным трибуналом из-за предполагаемого конфликта интересов и злоупотребления служебным положением – это первый случай, когда действующий член французского правительства предстанет перед этим органом.
Министр юстиции Франции предстанет перед специальным трибуналом
Эрик Дюпон-Моретти, бывший адвокат известных лиц, которого президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно назначил министром в 2020 году, должен предстать в понедельник перед специальным трибуналом, рассматривающим дела о неправомерных действиях министров и состоящий из трех судей и 12 членов парламента.
Дело сосредоточено на том, злоупотреблял ли Дюпон-Моретти своим положением для сведения старых счетов с судьями и прокурорами, с которыми он конфликтовал в течение десятилетий своей адвокатской деятельности.
Он останется на своем посту во время 10-дневного судебного процесса, привлекающего внимание к привычке Макрона оставлять на должностях министров и советников, имеющих проблемы с законом, несмотря на то, что во время президентской избирательной кампании 2017 года он пообещал руководить чистым и прозрачным. правительством.
Это дело, первоначально частично вызванное жалобами, поданными левым профсоюзом, представляющим судей, выступавших против назначения Дюпон-Моретти, также станет испытанием для специального трибунала, Суда республики (CJR). Критики говорят, что этот орган является чрезмерно политизированным и неэффективным из-за того, что депутаты сидят рядом с судьями.
Дюпон-Моретти, воинственный оратор, известный тем, что защищал мошенника-трейдера Société Générale Жерома Кервиля и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отрицает свою вину. Если он признан виновным, ему грозит пять лет заключения и штраф в размере 500 000 евро.
Антикоррупционная организация Transparency International France призвала министра юстиции уйти в отставку, когда в октябре прошлого года ему было предписано предстать перед судом, а оппозиционные политики также призвали его уйти в отставку.
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