Во Франции действующий министр впервые предстанет перед судом за злоупотребление в должности
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Во Франции действующий министр впервые предстанет перед судом за злоупотребление в должности

Эрик Дюпон-Моретти
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Источник:  Financial Times

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предстанет перед специальным трибуналом из-за предполагаемого конфликта интересов и злоупотребления служебным положением – это первый случай, когда действующий член французского правительства предстанет перед этим органом.

Министр юстиции Франции предстанет перед специальным трибуналом

Эрик Дюпон-Моретти, бывший адвокат известных лиц, которого президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно назначил министром в 2020 году, должен предстать в понедельник перед специальным трибуналом, рассматривающим дела о неправомерных действиях министров и состоящий из трех судей и 12 членов парламента.

Дело сосредоточено на том, злоупотреблял ли Дюпон-Моретти своим положением для сведения старых счетов с судьями и прокурорами, с которыми он конфликтовал в течение десятилетий своей адвокатской деятельности.

Он останется на своем посту во время 10-дневного судебного процесса, привлекающего внимание к привычке Макрона оставлять на должностях министров и советников, имеющих проблемы с законом, несмотря на то, что во время президентской избирательной кампании 2017 года он пообещал руководить чистым и прозрачным. правительством.

Почему мы должны просить министра уйти в отставку... когда он ни за что не был осужден и ни в чем не признан виновным?, – заявил представитель правительства Оливье Веран в эфире французского телеканала BFMTV в пятницу. По словам Верана, Министр юстиции сможет выполнять свою работу во время слушаний.

Это дело, первоначально частично вызванное жалобами, поданными левым профсоюзом, представляющим судей, выступавших против назначения Дюпон-Моретти, также станет испытанием для специального трибунала, Суда республики (CJR). Критики говорят, что этот орган является чрезмерно политизированным и неэффективным из-за того, что депутаты сидят рядом с судьями.

Ситуация очень странная. Действующего министра судят за конфликт интересов люди, с которыми он сам имеет конфликт интересов, – сказал Поль Кассиа, вицеголова антикоррупционной организации Anticor, которая вместе с двумя судейскими профсоюзами подала первые иски против Дюпон-Моретти.

Мы обвиняем Эрика Дюпон-Моретти в том, что он использовал государственный пост для удовлетворения частных интересов, – добавил Кассиа, свидетельствующий в суде.

Дюпон-Моретти, воинственный оратор, известный тем, что защищал мошенника-трейдера Société Générale Жерома Кервиля и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отрицает свою вину. Если он признан виновным, ему грозит пять лет заключения и штраф в размере 500 000 евро.

Антикоррупционная организация Transparency International France призвала министра юстиции уйти в отставку, когда в октябре прошлого года ему было предписано предстать перед судом, а оппозиционные политики также призвали его уйти в отставку.

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