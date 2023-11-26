Военные и спецслужбы РФ ищут украинское подполье на территории Крыма

Под контролем ФСБ на территории оккупированного Россией Крыма была создана сеть наблюдения с помощью информаторов с целью поиска украинского подполья.

Что известно о поисках россиянами украинского подполья в Крыму

По информации представителей Центра национального сопротивления, на территории оккупированного Россией Крыма действует сеть ресурсов, посредством которых российские спецслужбы собирают доносы.

Самым популярным из таких ресурсов является "Крымский Смерш".

Кроме этого, создается так называемая база "неблагонадежных лиц" - "АИС экстремист".

Спецслужбы РФ поощряют находить и разоблачать "нарушителей", поэтому на полуострове воцарилась атмосфера 1937 года. Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих красок или прослушивание украинской музыки, говорится в сообщении представителей ЦНС. Поделиться

В Центре призывают предоставлять информацию о таких случаях нарушения гражданских прав и свобод на оккупированных Россией территориях.

Что известно о действиях российских спецслужб по выявлению сопротивления в Крыму

Под подозрением спецслужб окупантов находятся:

жители Крыма, имеющие родственников на территории свободной Украины;

бывшие военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств;

лица, которые занимали должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления до оккупации полуострова в 2014 году.

Отдельно враг выделяет крымскотатарское сообщество. Подобно тому, как в сталинские времена оккупант определяет все национальное сообщество как "народ-предатель" и постоянно осуществляет рейды в районах компактного проживания коренного народа Крыма, - говорится в сообщении ЦНС. Поделиться

Кроме этого, россияне расширяют штат сотрудников так называемого "Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым" ("Центр Э"), в том числе привлекая гражданских сексотов.

Основная их задача - выявление "неблагонадежных лиц" и занесение их в специализированную базу "АИС экстремист". Основанием для внесения в такую базу могут быть комментарии или даже реакции под сообщениями, критикующими российскую агрессию или высказывающими проукраинскую позицию, - объясняют представители ЦНС. Поделиться

Во взаимодействии с Роскомнадзором они блокируют информационные ресурсы, на которых публикуется невыгодная Кремлю информация.

Также сотрудники данного Центра проводят спецпроверку кандидатов на должности в оккупационных администрациях, а также на объектах критической инфраструктуры, добавляют представители Центра. Поделиться

Сейчас известно, что оккупанты уже внесли в свою базу данные о около 7 тыс. человек. В частности, более тысячи это представители коренного крымскотатарского народа.