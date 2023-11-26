Военные и спецслужбы РФ ищут украинское подполье на территории Крыма

Под контролем ФСБ на территории оккупированного Россией Крыма была создана сеть наблюдения с помощью информаторов с целью поиска украинского подполья.
Что известно о поисках россиянами украинского подполья в Крыму
По информации представителей Центра национального сопротивления, на территории оккупированного Россией Крыма действует сеть ресурсов, посредством которых российские спецслужбы собирают доносы.
Самым популярным из таких ресурсов является "Крымский Смерш".
Кроме этого, создается так называемая база "неблагонадежных лиц" - "АИС экстремист".
В Центре призывают предоставлять информацию о таких случаях нарушения гражданских прав и свобод на оккупированных Россией территориях.
Что известно о действиях российских спецслужб по выявлению сопротивления в Крыму
Под подозрением спецслужб окупантов находятся:
жители Крыма, имеющие родственников на территории свободной Украины;
бывшие военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств;
лица, которые занимали должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления до оккупации полуострова в 2014 году.
Кроме этого, россияне расширяют штат сотрудников так называемого "Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Крым" ("Центр Э"), в том числе привлекая гражданских сексотов.
Во взаимодействии с Роскомнадзором они блокируют информационные ресурсы, на которых публикуется невыгодная Кремлю информация.
Сейчас известно, что оккупанты уже внесли в свою базу данные о около 7 тыс. человек. В частности, более тысячи это представители коренного крымскотатарского народа.
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