Военные РФ несколько недель не получают питания и несут значительные потери — перехват ГУР

Российские военные жалуются на то, что командование не обеспечивает их питание. Кроме того, они рассказывают о том, что несут значительные потери на войне.
ГУР перехватило очередной разговор оккупанта
По словам оккупанта, они уже почти три недели сидят без питания. А воду в последний раз им завозили неделю назад. Он говорит, что россияне пытались идти штурмом, однако он провалился и они понесли значительные потери.
Что известно о потерях армии РФ в результате провальных действий под Авдеевкой
По словам офицера 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, из-за значительных потерь подразделения преступной армии РФ перешли к тактике атак небольшими группами.
При этом собственную военную технику, как отмечает Цехоцкий, враг начал покидать в нескольких километрах от места ведения боевых действий.
Он также отметил, что на его участке враг осуществляет перемещение и производит перегруппировку.
В настоящее время продолжается противостояние артиллерийских подразделений, однако чувствуется, что враг страдает острым дефицитом боеприпасов.
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