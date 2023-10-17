Военные РФ несколько недель не получают питания и несут значительные потери — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Военные РФ несколько недель не получают питания и несут значительные потери — перехват ГУР

ГУР
Оккупанты
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Российские военные жалуются на то, что командование не обеспечивает их питание. Кроме того, они рассказывают о том, что несут значительные потери на войне.

ГУР перехватило очередной разговор оккупанта

По словам оккупанта, они уже почти три недели сидят без питания. А воду в последний раз им завозили неделю назад. Он говорит, что россияне пытались идти штурмом, однако он провалился и они понесли значительные потери.

Штурм провален, все в дерьме, всех убили, жрать хочется и пить, вот и вся война. Какая страна, такова и армия буча. Броник уже снимаю, сил нет его носить, а хли, если раненый – тебя не вывозят. 200 валяются в поле, их не забирают. Всем вообще на*рать на нас на нас, на наступление - плохой. Никого больше нет: ни 2-й, ни 3-й... за зеками никого нет, все пробано, - говорит россиянин.

Что известно о потерях армии РФ в результате провальных действий под Авдеевкой

По словам офицера 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, из-за значительных потерь подразделения преступной армии РФ перешли к тактике атак небольшими группами.

При этом собственную военную технику, как отмечает Цехоцкий, враг начал покидать в нескольких километрах от места ведения боевых действий.

Они сменили тактику действий своих. Технику оставляют в 10-12 км от точки, где происходят бои напрямую. То, что мы уничтожили большое количество бронетехники, сказалось. Вчера позавчера они подвозили личный состав на поле боя на "Уралах". Это совершенно не защищенная техника, простреливаемая стрелковым оружием. На каких-то участках даже на подержанных УАЗ, санитарных машинах. Мы их тоже уничтожаем, – подчеркнул военный.

Он также отметил, что на его участке враг осуществляет перемещение и производит перегруппировку.

В настоящее время продолжается противостояние артиллерийских подразделений, однако чувствуется, что враг страдает острым дефицитом боеприпасов.

Только на нашем участке было уничтожено более 30-ти единиц тяжелой техники. Это включает в себя танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта. На всем Авдеевском направлении – гораздо больше уничтожены техники. …Большие потери в живой силе. И потери такие, что мы, когда наблюдаем с неба с квадрокоптеров, мы не можем их подсчитать. Огромное количество. Большое количество их "двухсотых" превратились в "двухсотых", когда они полежали на поле боя "трехсотыми" и их никто не забрал, - объясняет военный.

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