Военные РФ отказываются от участия в штурмах и группами сдаются в плен — спикер Сил Таврического направления

Военные российской оккупационной армии РФ в Украине все больше демонстрируют отказ от участия в дальнейших провальных штурмовых действиях и изъявляют желание массовой сдачи в плен украинским военным.

Что известно о массовом отказе военных армии РФ от дальнейшего участия в войне

По словам руководителя прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты начали сдаваться в плен украинским военным уже целыми группами.

Есть информация о все большем количестве отказов окупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен стали сдаваться целые группы российских военнослужащих, - отмечает спикер командования ОСУВ "Таврия". Поделиться

Он подчеркнул, что за последние три дня украинские военные взяли в плен шестерых военных преступников армии РФ после непродолжительного боя.

А еще одна почти такая же по количеству партия окупантов сдалась вообще без боя.

Как говорится, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух, – отметил Штупун. Поделиться

По его словам, бесчеловечное отношение со стороны командования побуждает российских военных сдаваться в плен.

Потому что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом, - отметил представитель ОСУВ "Таврия". Поделиться

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Отмечается, что в оккупированном Иловайске украинские военные устроили хлопок в месте расположения цистерн с топливом для преступной армии РФ.

Обстрел произошел 23 декабря в районе 15 часов на железнодорожной станции "Иловайск". Вероятно использовались ракеты HIMARS.

Ракеты попали в состав 13 цистерн с дизельным топливом, каждая из которых содержит 55 тонн дизтоплива. В результате обстрела полностью сгорели 6 из 13 цистерн.