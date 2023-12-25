Военные РФ отказываются от участия в штурмах и группами сдаются в плен — спикер Сил Таврического направления

Военные российской оккупационной армии РФ в Украине все больше демонстрируют отказ от участия в дальнейших провальных штурмовых действиях и изъявляют желание массовой сдачи в плен украинским военным.
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По словам руководителя прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты начали сдаваться в плен украинским военным уже целыми группами.
Он подчеркнул, что за последние три дня украинские военные взяли в плен шестерых военных преступников армии РФ после непродолжительного боя.
А еще одна почти такая же по количеству партия окупантов сдалась вообще без боя.
По его словам, бесчеловечное отношение со стороны командования побуждает российских военных сдаваться в плен.
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Отмечается, что в оккупированном Иловайске украинские военные устроили хлопок в месте расположения цистерн с топливом для преступной армии РФ.
Обстрел произошел 23 декабря в районе 15 часов на железнодорожной станции "Иловайск". Вероятно использовались ракеты HIMARS.
Ракеты попали в состав 13 цистерн с дизельным топливом, каждая из которых содержит 55 тонн дизтоплива. В результате обстрела полностью сгорели 6 из 13 цистерн.