Война РФ против Украины. Бои ведутся на 9 направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал в районе Торецка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Предтечино еще две атаки продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбивают две атаки противника вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Надежды, Дибровы, Колодцев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызового, Степной Новоселовки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергеевка, Новоалександровка, Успеновка, Срибное, Кот. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 28 атак. Бои не утихают. Авиационные удары потерпели Покровск, Удачное.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал у Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаудар потерпела Новопавловка.

На Гуляйпольском направлении противник совершил восемь атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля, Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка, пока еще два боевых столкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении во враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.