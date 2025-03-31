Война РФ против Украины. Бои ведутся на 9 направлениях фронта

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 109 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Ведение боевых действий на 9 направлениях фронта между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
- Всего за последние сутки произошло 109 боевых столкновений, включая авиационные удары и артиллерийские обстрелы.
- Украинские силы обороны выстояли против атак на различных направлениях, однако бой продолжается.
Актуальная ситуация на фронте 31 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг проводил одно безуспешное наступательное действие в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызового, Степной Новоселовки. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Надежды, Дибровы, Колодцев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Северском направлении Силы обороны отбивают две атаки противника вблизи Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Предтечино еще две атаки продолжаются.
На Торецком направлении противник десять раз атаковал в районе Торецка. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергеевка, Новоалександровка, Успеновка, Срибное, Кот. Силы обороны сдерживают давление противника и уже остановили 28 атак. Бои не утихают. Авиационные удары потерпели Покровск, Удачное.
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал у Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиаудар потерпела Новопавловка.
На Гуляйпольском направлении противник совершил восемь атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля, Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Темировка, Великомихайловка, Зеленое Поле.
На Ореховском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка, пока еще два боевых столкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении во враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.
В Курской области украинские защитники отразили 9 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 145 артиллерийских обстрелов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
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