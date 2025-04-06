Война РФ против Украины. Ситуация обострилась на четырех направлениях фронта

В настоящее время произошло 135 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.
Главные тезисы
- Самая напряженная обстановка на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях фронта.
- Российские войска провели более 4200 обстрелов позиций и населенных пунктов Украины, используя различное вооружение, включая ракеты, авиационные удары и дроны-камикадзе.
- Противник нанес 23 ракетных и 63 авиационных ударов за один день, привлек для поражения 718 дронов-камикадзе и осуществил 135 боевых столкновений.
Актуальная ситуация на фронте 6 апреля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 06.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За сегодняшний день противник нанес один ракетный (23 ракеты) и 63 авиационных ударов, сбросив в том числе 104 КАБов, привлек для поражения 718 дронов-камикадзе, осуществил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанска и в сторону Каменки. Противник нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани, Золочеву и Дворичанскому.
На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово, украинские подразделения отразили пять атак, еще один бой продолжается.
На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергеевки, Торского, Редкодуба, Нового. Наши воины остановили 14 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.
На Северском направлении у Силы обороны отразили два штурмовых действия вражеских войск в районе Белогоровки.
В Торецком направлении враг провел 17 наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
С начала суток враг 42 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновьене. Оккупанты нанесли авиационных ударов управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлино, Новопавловка.
По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 241 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожены пять тягачей МТЛБ, шесть автомобилей, десять мотоциклов, семь танков, боевая машина пехоты и один пункт управления БпЛА, также была существенно повреждена пушка российских захватчиков.
На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаудары получили Одрадное, Комар, Мирное.
На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Свободного Поля. Под авиаударом оказалось Гуляйполе.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки поблизости в направлениях Щербаков, Малых Щербаков и Каменского. Авиаудары КАБами получили Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.
Одну неудачную попытку противника пройти к позициям украинцев отразили наши защитники на Приднепровском направлении.
На Курском направлении сегодня произошло 29 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг нанес 16 авиационных ударов и сбросил 17 КАБов, совершил 178 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 из реактивных систем залпового огня.
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