Война РФ против Украины. Ситуация обострилась на четырех направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 06.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сегодняшний день противник нанес один ракетный (23 ракеты) и 63 авиационных ударов, сбросив в том числе 104 КАБов, привлек для поражения 718 дронов-камикадзе, осуществил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанска и в сторону Каменки. Противник нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани, Золочеву и Дворичанскому.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово, украинские подразделения отразили пять атак, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергеевки, Торского, Редкодуба, Нового. Наши воины остановили 14 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

На Северском направлении у Силы обороны отразили два штурмовых действия вражеских войск в районе Белогоровки.

В Торецком направлении враг провел 17 наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.