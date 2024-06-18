Войска РФ активизировались на Торецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ активизировались на Торецком направлении

Генштаб ВСУ
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На фронте с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений. После продолжительного затишья русские войска активизировались на Торецком направлении.

Главные тезисы

  • На Торецком направлении русские войска активизировались и продолжаются пять штурмовых действий в разных районах.
  • Украинские войска успешно отбивают атаки врага, используя разведку, артиллерию, авиацию и беспилотные системы.
  • Боевые действия продолжаются в разных направлениях, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и Времивском.
  • В разных районах фронта зафиксировано множество вражеских попыток вклиниться в оборонительные рубежи, однако украинские войска успешно действуют против агрессора.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, однако Силы обороны Украины готовы дать отпор любым попыткам прорыва врага.

После продолжительного затишья россияне активизировались на Торецком направлении

Как отмечают в Генштабе, украинские воины мужественно отражают атаки врага. Работают разведка, артиллерия, авиация и беспилотные системы.

Подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян, двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту, двум средствам ПВО противника.

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска.

В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово.

На Лиманском направлении происходит еще одно боеприкосновение близ Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спорное.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый город Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий — в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

Наибольшую активность противник проявляет в Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в том числе в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четырежды предпринимали штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Времивском направлении украинские воины отбивают атаку окупантов в районе Урожайного.

Новые артиллерийские удары с территории России потерпели приграничные населенные пункты Сумской области. Так, село Турья было обстреляно по направлению Графовка (РФ), Волковка и Ходыно — из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка — со стороны Поповки (РФ).

По остальным направлениям обстановка остается без существенных изменений, — добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте 18 июня

По предварительным данным Генштаба, российская армия продолжает наступательные действия по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. Горячее — на Покровском направлении.

Также сегодня бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что россияне подготовили группировку для наступления и выхода на границы Луганской области. По их данным, россияне уже наступают танковыми полками, привлекают артиллерию и дополнительные отряды ПВК.

Позже в Силах обороны прокомментировали эту информацию. Там отметили, что на данный момент не стоит паниковать из-за сообщений о наступлении россиян в Луганской области, поскольку руководство ВСУ в курсе ситуации и оккупанты получат адекватный ответ.

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