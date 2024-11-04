После выхода в кинотеатрах украинской ленты "БожеВільні" 31 октября разразился скандал вокруг того, что в ленте оставили сцены с уехавшим в Россию актером Романом Якимчуком, который поддерживает развязанную Кремлем преступную войну.

Что известно о скандале вокруг сцен с Якимчуком в ленте "БожеВільні"

Среди известных украинских актеров, снявшихся в фильме, Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко и Павел Костицын, а также Роман Якимчук, еще до масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, выехал в страну -агрессорки и поддерживает развязанную войну.

Как отмечает журналистка Алина Доротюк, Якимчук выехал в страну-агрессорку еще до разрешения Кремлем полномасштабной войны.

После этого актер-изменник продолжает сниматься в российских сериалах с актерами, активно поддерживающими войну против Украины.

Учитывая, что съемки "БожеВільних" закончились еще до того, как Якимчук уехал, его отдали в постпродакшн. Но! Всегда есть морально-нравственный вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более, такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены — это уже вопрос. Но факт остается фактом, отмечает Доротюк. Поделиться

Как реагируют украинские актеры на скандал вокруг сохранения сцен с Якимчуком в "БожеВільних"

По словам Ирмы Витовской, хотя поступок Якимчука и вызывает возмущение в украинском обществе, это не должно перечеркивать работу многих других украинских актеров, которые снялись в “БожеВільних”.

Этот актер уехал после производства фильма, для всех это было уже тем, что кино не влияет. Его роль не эпизод для истории, но и не основополагающая. Но спайка есть. Локации, где снимали, нет. Дальше не вижу смысла обсуждать детали для производственного понимания. Поехал в 2021 году. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что вздремнули с страны, — отметила Витовская. Поделиться