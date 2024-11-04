Вокруг украинской ленты "БожеВільні" разразился скандал. В чем причина
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Вокруг украинской ленты "БожеВільні" разразился скандал. В чем причина

Роман Якимчук
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Источник:  online.ua

После выхода в кинотеатрах украинской ленты "БожеВільні" 31 октября разразился скандал вокруг того, что в ленте оставили сцены с уехавшим в Россию актером Романом Якимчуком, который поддерживает развязанную Кремлем преступную войну.

Главные тезисы

  • Скандал вокруг украинской ленты "БожеВільні" разразился из-за сцен с уехавшим в Россию актером, поддерживающим агрессию против Украины.
  • Украинские актеры поделились различными мнениями по поводу сохранения сцен с актером-предателем в фильме.
  • Лента "БожеВільні" получила много положительных отзывов от зрителей, выделяясь глубоким смыслом и высоким уровнем актерской игры.
  • После скандала с украинской кинолентой возникли вопросы о моральной составляющей работы актеров и процесса принятия решений в индустрии.
  • Реакция украинских актеров и зрителей на конфликт вокруг украинской ленты "БожеВільні" отражает разносторонние точки зрения на этические и творческие аспекты производства кино.

Что известно о скандале вокруг сцен с Якимчуком в ленте "БожеВільні"

Среди известных украинских актеров, снявшихся в фильме, Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко и Павел Костицын, а также Роман Якимчук, еще до масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, выехал в страну -агрессорки и поддерживает развязанную войну.

Как отмечает журналистка Алина Доротюк, Якимчук выехал в страну-агрессорку еще до разрешения Кремлем полномасштабной войны.

После этого актер-изменник продолжает сниматься в российских сериалах с актерами, активно поддерживающими войну против Украины.

Учитывая, что съемки "БожеВільних" закончились еще до того, как Якимчук уехал, его отдали в постпродакшн. Но! Всегда есть морально-нравственный вопрос лиц предателей в сериалах и кино. Тем более, такого масштаба. Вырезать этого персонажа действительно вряд ли было возможно: одна из решающих сцен фильма именно с его участием. А вот почему не пересняли эти сцены — это уже вопрос. Но факт остается фактом, отмечает Доротюк.

Как реагируют украинские актеры на скандал вокруг сохранения сцен с Якимчуком в "БожеВільних"

По словам Ирмы Витовской, хотя поступок Якимчука и вызывает возмущение в украинском обществе, это не должно перечеркивать работу многих других украинских актеров, которые снялись в “БожеВільних”.

Этот актер уехал после производства фильма, для всех это было уже тем, что кино не влияет. Его роль не эпизод для истории, но и не основополагающая. Но спайка есть. Локации, где снимали, нет. Дальше не вижу смысла обсуждать детали для производственного понимания. Поехал в 2021 году. Поступок одного не дает права уничтожить работу других. Вы чего добиваетесь? Тогда давайте много лент пересмотрим, потому что вздремнули с страны, — отметила Витовская.

Несмотря на скандал, лента "БожеВільні" собрала огромное количество положительных отзывов от зрителей. Многие из них выражали свое восхищение от фильма, отмечая его глубокое содержание, эмоциональное напряжение и высокий уровень актерской игры.

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