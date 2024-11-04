После выхода в кинотеатрах украинской ленты "БожеВільні" 31 октября разразился скандал вокруг того, что в ленте оставили сцены с уехавшим в Россию актером Романом Якимчуком, который поддерживает развязанную Кремлем преступную войну.
Главные тезисы
- Скандал вокруг украинской ленты "БожеВільні" разразился из-за сцен с уехавшим в Россию актером, поддерживающим агрессию против Украины.
- Украинские актеры поделились различными мнениями по поводу сохранения сцен с актером-предателем в фильме.
- Лента "БожеВільні" получила много положительных отзывов от зрителей, выделяясь глубоким смыслом и высоким уровнем актерской игры.
- После скандала с украинской кинолентой возникли вопросы о моральной составляющей работы актеров и процесса принятия решений в индустрии.
- Реакция украинских актеров и зрителей на конфликт вокруг украинской ленты "БожеВільні" отражает разносторонние точки зрения на этические и творческие аспекты производства кино.
Что известно о скандале вокруг сцен с Якимчуком в ленте "БожеВільні"
Среди известных украинских актеров, снявшихся в фильме, Ирма Витовская, Константин Темляк, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко и Павел Костицын, а также Роман Якимчук, еще до масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину, выехал в страну -агрессорки и поддерживает развязанную войну.
Как отмечает журналистка Алина Доротюк, Якимчук выехал в страну-агрессорку еще до разрешения Кремлем полномасштабной войны.
После этого актер-изменник продолжает сниматься в российских сериалах с актерами, активно поддерживающими войну против Украины.
Как реагируют украинские актеры на скандал вокруг сохранения сцен с Якимчуком в "БожеВільних"
По словам Ирмы Витовской, хотя поступок Якимчука и вызывает возмущение в украинском обществе, это не должно перечеркивать работу многих других украинских актеров, которые снялись в “БожеВільних”.
Несмотря на скандал, лента "БожеВільні" собрала огромное количество положительных отзывов от зрителей. Многие из них выражали свое восхищение от фильма, отмечая его глубокое содержание, эмоциональное напряжение и высокий уровень актерской игры.
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