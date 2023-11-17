Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Армия РФ ночью атаковала Украину с помощью 10 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских беспилотников.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, 17 ноября противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" по направлению Приморско-Ахтарска (РФ).

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Сообщается, что в результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 в Донецком направлении. Предварительно в результате ударов обошлось без потерь.

Что известно об атаке РФ по Украине

В последние дни оккупанты усилили удары дронами-камикадзе по территории Украины. Так, в четверг, 16 ноября, оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахеды".

В результате сбития одного из дронов обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель получил незначительные ранения.

Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, а также семь емкостей для хранения масла.

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