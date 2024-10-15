Воздушные силы сбили 12 российских "шахедов" во время атаки на Украину

В ночь на 15 октября РФ запустила по Украине девять ракет и около 20 БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, этой ночью Россия запустила:

семь зенитных управляемых ракет С-300/400 с территории временно оккупированного Крыма;

две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областям из воздушного пространства Курской области;

17 ударных беспилотников с территории Курска и Приморско-Ахтарской.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

При отражении атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 12 дронов в Николаевской, Киевской, Одесской и ряде других областей.

Четыре дрона были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА находится в воздухе.

РФ обстреляла Николаев — погиб человек

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.

По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.