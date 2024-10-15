Воздушные силы сбили 12 российских "шахедов" во время атаки на Украину

В ночь на 15 октября РФ запустила по Украине девять ракет и около 20 БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Россия провела атаку на Украину, запустив ракеты и беспилотники.
- Силы ПВО успешно сбили 12 вражеских дронов в различных областях Украины.
- В результате обстрела Николаева погибла женщина, 16 человек получили ранения.
- Противовоздушная оборона активно привлекалась для защиты от атак.
- ГСЧС уже ликвидировало несколько пожаров, вызванных атакой в Николаеве.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, этой ночью Россия запустила:
семь зенитных управляемых ракет С-300/400 с территории временно оккупированного Крыма;
две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областям из воздушного пространства Курской области;
17 ударных беспилотников с территории Курска и Приморско-Ахтарской.
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
При отражении атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 12 дронов в Николаевской, Киевской, Одесской и ряде других областей.
Четыре дрона были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА находится в воздухе.
РФ обстреляла Николаев — погиб человек
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.
Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.
По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.
Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.
В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м. В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 1400 кв. м. Идет ликвидация.
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