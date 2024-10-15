Воздушные силы сбили 12 российских "шахедов" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 12 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 12 российских "шахедов" во время атаки на Украину
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В ночь на 15 октября РФ запустила по Украине девять ракет и около 20 БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 12 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Россия провела атаку на Украину, запустив ракеты и беспилотники.
  • Силы ПВО успешно сбили 12 вражеских дронов в различных областях Украины.
  • В результате обстрела Николаева погибла женщина, 16 человек получили ранения.
  • Противовоздушная оборона активно привлекалась для защиты от атак.
  • ГСЧС уже ликвидировало несколько пожаров, вызванных атакой в Николаеве.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, этой ночью Россия запустила:

  • семь зенитных управляемых ракет С-300/400 с территории временно оккупированного Крыма;

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской и Сумской областям из воздушного пространства Курской области;

  • 17 ударных беспилотников с территории Курска и Приморско-Ахтарской.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

При отражении атаки противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 12 дронов в Николаевской, Киевской, Одесской и ряде других областей.

Четыре дрона были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА находится в воздухе.

РФ обстреляла Николаев — погиб человек

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации.

По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.

В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м. В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 1400 кв. м. Идет ликвидация.

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