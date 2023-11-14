Возможности уменьшаются. В Белом доме озвучили новое предупреждение Украине

Советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обратил внимание на то, что без принятия нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности команды Джо Байдена уменьшаются с каждой неделей.
В США признали проблемы с помощью для Украины
По словам представителя Белого дома, это уже влияет на возможность официального Вашингтона дать Украине все, что ей нужно.
Он также предупредил, что этот эффект со временем будет только усиливаться.
Салливан в очередной раз обратил внимание на то, что Конгресс США должен принять запрос Джо Байдена, включающий помощь Украине и Израилю как можно скорее, поскольку это оказывает прямое влияние на национальные интересы США.
Каковы шансы на принятие положительного решения
Как отмечает представитель Белого дома, в обеих палатах находится мощное большинство для того, чтобы принять запрос Джо Байдена.
Он также обратил внимание на то, что национальные интересы официального Вашингтона потерпят серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы.
Что также важно понимать, потенциальный "шатдаун" станет неприятным сигналом для Запада о том, что США не могут объединиться на двухпартийной основе.
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