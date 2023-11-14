Возможности уменьшаются. В Белом доме озвучили новое предупреждение Украине

Советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан обратил внимание на то, что без принятия нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности команды Джо Байдена уменьшаются с каждой неделей.

В США признали проблемы с помощью для Украины

По словам представителя Белого дома, это уже влияет на возможность официального Вашингтона дать Украине все, что ей нужно.

Он также предупредил, что этот эффект со временем будет только усиливаться.

Салливан в очередной раз обратил внимание на то, что Конгресс США должен принять запрос Джо Байдена, включающий помощь Украине и Израилю как можно скорее, поскольку это оказывает прямое влияние на национальные интересы США.

Администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы… Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее, – подчеркнул Джейк Салливан. Поделиться

Каковы шансы на принятие положительного решения

Как отмечает представитель Белого дома, в обеих палатах находится мощное большинство для того, чтобы принять запрос Джо Байдена.

Он также обратил внимание на то, что национальные интересы официального Вашингтона потерпят серьезный ущерб, если США не смогут обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы.

Салливан также предостерег Конгресс от доведения ситуации до правительственного "шатдауна", угрожающего стране после 17 октября. Он отметил, что такое развитие может стать "сокрушительным ударом" прежде всего для американских военных, защищающих интересы национальной безопасности США. Поделиться

Что также важно понимать, потенциальный "шатдаун" станет неприятным сигналом для Запада о том, что США не могут объединиться на двухпартийной основе.