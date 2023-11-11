Время пришло. Экс-генсек НАТО выступил с новым предложением касательно членства Украины

Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен настаивает на немедленном членстве Украины в Альянсе, однако, чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированные Россией территории.
Расмусен убеждает в преимуществах частичного членства Украины в НАТО
По словам бывшего лидера блока, его план частичного членства Украины не будет означать автоматическое замораживание конфликта.
Он считает, что такое решение станет стоп-сигналом для российского диктатора Владимира Путина и он наконец-то поймет, что не может помешать вступлению Украины в Альянс.
Расмуссен также обратил внимание членов НАТО на то, что вопрос членства Украины ни в коем случае нельзя снова откладывать в долгий ящик или даже на 2024 год.
Для чего это нужно
Ни для кого не секрет, что сторонников членства Украины в НАТО сдерживает то, что распространение статьи 5 договора Альянса о коллективной самообороне на всю украинскую территорию обяжет страны-члены НАТО встать на активную защиту страны, которая воюет.
Однако, по убеждению Расмуссена, исключение из-под действия договора территорий, оккупированных Россией, уменьшит вероятность начала войны между блоком и РФ.
Кроме того, он напомнил, что в истории есть похожий прецедент.
По его словам, речь идет о 1955 году, когда Западная Германия присоединилась к Альянсу. Что важно понимать, тогда статья 5 распространялась только на ее территорию, но не на территорию Восточной Германии.
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