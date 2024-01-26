Все 27 членов ЕС предварительно поддерживают выделение 50 млрд евро для Украины — Шмигаль
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Все 27 членов ЕС предварительно поддерживают выделение 50 млрд евро для Украины — Шмигаль

Денис Шмыгаль
Правительство Украины
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Предварительно все 27 членов ЕС согласились поддержать многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

В ЕС поддерживают выделение 50 млрд евро Украине

В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль, который 1 февраля ЕС должен утвердить новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу.

Он добавил, что в этом году Украина ожидает, что ЕС сможет предоставить финансовую помощь примерно на уровне 2023 года.

Для покрытия дефицита украинского бюджета нам важно было бы привлечь около 18 млрд. евро от Евросоюза.

Тако США должны предоставить Украине в этом году 11,8 млрд долларов бюджетной поддержки. Решение Конгресса ожидается в ближайшее время.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, что против выделения пакета помощи Украине выступали Словакия и Венгрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи со Шмигалем в Ужгороде пообещал, что его страна не будет блокировать решение.

25 января министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Орбан не будет блокировать помощь для Украины от ЕС на 50 миллиардов евро.

Я убеждена, что Венгрия откажется от своей блокады. Министр иностранных дел Сийярто дал нам положительный сигнал, и я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет, мы найдем другое решение, — сказала она немецкому изданию Redaktions Netzwerk Deutschland.

В то же время, по данным Politico, ЕС готов рассмотреть лишение Венгрии права голоса, если она снова заблокирует помощь Украине.

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