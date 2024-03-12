Президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России.

Зеленский отметил успехи Украины в применении дронов по территории России

Глава государства подчеркнул, что 12 марта получил от представителей ВСУ, ГУР и СБУ результаты применения украинских дронов по всем стратегическим объектам страны-агрессорки России на ее территории.

Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех, – заверил Зеленский. Поделиться

Зеленский обещает ответ за удар по жилому дому в Кривом Роге

Глава государства напомнил, что российские военные преступники 12 марта нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в Кривом Роге.

Часть дома была разрушена. В настоящее время идет спасательная операция.

Мы будем наносить российскому государству ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства заверил, что Россия и дальше будет нести многочисленные потери на передовой и на собственной территории, поскольку только это сможет превратить ее в безопасное для соседей государство.