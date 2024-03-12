Президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России.
Зеленский отметил успехи Украины в применении дронов по территории России
Глава государства подчеркнул, что 12 марта получил от представителей ВСУ, ГУР и СБУ результаты применения украинских дронов по всем стратегическим объектам страны-агрессорки России на ее территории.
Зеленский обещает ответ за удар по жилому дому в Кривом Роге
Глава государства напомнил, что российские военные преступники 12 марта нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в Кривом Роге.
Часть дома была разрушена. В настоящее время идет спасательная операция.
Глава государства заверил, что Россия и дальше будет нести многочисленные потери на передовой и на собственной территории, поскольку только это сможет превратить ее в безопасное для соседей государство.
Действия украинских защитников спасают не только нашу страну, но и другие народы.
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