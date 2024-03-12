Все видят результаты применения Украиной дронов в войне — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Все видят результаты применения Украиной дронов в войне — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России.

Зеленский отметил успехи Украины в применении дронов по территории России

Глава государства подчеркнул, что 12 марта получил от представителей ВСУ, ГУР и СБУ результаты применения украинских дронов по всем стратегическим объектам страны-агрессорки России на ее территории.

Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех, – заверил Зеленский.

Зеленский обещает ответ за удар по жилому дому в Кривом Роге

Глава государства напомнил, что российские военные преступники 12 марта нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в Кривом Роге.

Часть дома была разрушена. В настоящее время идет спасательная операция.

Мы будем наносить российскому государству ответные потери - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства заверил, что Россия и дальше будет нести многочисленные потери на передовой и на собственной территории, поскольку только это сможет превратить ее в безопасное для соседей государство.

Действия украинских защитников спасают не только нашу страну, но и другие народы.

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