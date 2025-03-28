ВСУ ликвидировали более 220 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 220 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток произошло 157 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 73 авиационных ударов, применив пять ракет и 133 управляемых авиационных бомбы, 1028 ударов дронами-камикадзе, осуществил более 4500 артиллерий.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении вооруженные силы украины успешно ликвидировали более 220 оккупантов РФ за сутки.
  • Противник нанес более 4500 артиллерийских обстрелов и многочисленные ракетные и авиационные удары по позициям украинских войск.

Актуальная ситуация на фронте 28 марта

Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • Четыре штурмовых действия противника произошли в районах Волчанска и Каменки на Харьковском направлении.

  • На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызового и в направлении Богуславки.

  • На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполевка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины. В настоящее время продолжаются девять боестолкновений.

  • На Северском направлении наши воины успешно остановили одну атаку вблизи Ивано-Дарьевки.

  • На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских попытки продвинуться вперед в районе Временного Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.

  • Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районе Торецкая и в направлениях Дилиевки, Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

  • Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовых и наступательных действия. Активность российских оккупантов — в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового, до девяти бое.

По предварительным подсчетам, за сегодняшний день украинские воины на данном направлении обезвредили 364 оккупанта, 221 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, восемь единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, две бронированные машины пехоты, средство РЭБ, самоходную артиллерийскую установку, пушку, миномет и два пункта управления противника. Также значительно повреждены две единицы автомобильной техники, три мотоцикла, две пушки и один танк.

  • На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак противника в районах населённых пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

  • На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовых действия в районе Привольного. Силы обороны удачно приостановили все вражеские атаки. Авиационный удар получили Новополь, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки. Авиаудары получили населенные пункты Каменское и Новоандреевка.

  • На Приднепровском направлении произошло два боестолкновения с противником. Противник нанес авиаудар по району Казацкого.

  • Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. За эти сутки враг совершил 288 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня, нанес 22 авиационных удара, сбросив 35 управляемых бомб.

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