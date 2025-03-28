ВСУ ликвидировали более 220 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22:00 28.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районе Торецкая и в направлениях Дилиевки, Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Ямполевка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины. В настоящее время продолжаются девять боестолкновений.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызового и в направлении Богуславки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 72 штурмовых и наступательных действия. Активность российских оккупантов — в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового, до девяти бое.

По предварительным подсчетам, за сегодняшний день украинские воины на данном направлении обезвредили 364 оккупанта, 221 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили танк, восемь единиц автомобильной техники, семь мотоциклов, две бронированные машины пехоты, средство РЭБ, самоходную артиллерийскую установку, пушку, миномет и два пункта управления противника. Также значительно повреждены две единицы автомобильной техники, три мотоцикла, две пушки и один танк.