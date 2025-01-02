ВСУ нанесли удар по командному пункту армии РФ на Курщине
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Проиcшествия
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ВСУ нанесли удар по командному пункту армии РФ на Курщине

Генштаб ВСУ
Атака РФ
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Вооруженные силы Украины 2 января ударили высокоточным оружием по командному пункту российской армии в Марьиной Курской области.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины провели высокоточный удар по командному пункту российской армии на Курщине.
  • Удар нанесен для сокращения военных возможностей страны-агрессора.

ВСУ атаковали командный пункт армии РФ на Курщине

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, удар был нанесен сегодня, 2 января.

2 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область. Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

Отмечается, что эти огневые поражения наносятся, прежде всего, для ослабления способности и желания России совершать террористические акты против украинского гражданского населения.

Вооруженные силы Украины будут постоянно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Курская операция ВСУ: актуальная ситуация

2 января украинский журналист Денис Казанский заявил, что в поселке Ивановское Рыльского района Курской области России было поражено место дислокации войск Российской Федерации. Речь идет о ракетном ударе.

Как сообщает руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко, в результате удара есть значительные потери у 810-й бригады РФ.

В сети отмечают, что удар был нанесен в Ивановском Курской области по зданию культуры, где базировались русские военные.

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