ВСУ нанесли удар по командному пункту армии РФ на Курщине

Вооруженные силы Украины 2 января ударили высокоточным оружием по командному пункту российской армии в Марьиной Курской области.

ВСУ атаковали командный пункт армии РФ на Курщине

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, удар был нанесен сегодня, 2 января.

2 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область. Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. Поделиться

Отмечается, что эти огневые поражения наносятся, прежде всего, для ослабления способности и желания России совершать террористические акты против украинского гражданского населения.

Вооруженные силы Украины будут постоянно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Курская операция ВСУ: актуальная ситуация

2 января украинский журналист Денис Казанский заявил, что в поселке Ивановское Рыльского района Курской области России было поражено место дислокации войск Российской Федерации. Речь идет о ракетном ударе.

Как сообщает руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко, в результате удара есть значительные потери у 810-й бригады РФ. Поделиться

В сети отмечают, что удар был нанесен в Ивановском Курской области по зданию культуры, где базировались русские военные.