ВСУ нанесли удар по командному пункту армии РФ на Курщине

Вооруженные силы Украины 2 января ударили высокоточным оружием по командному пункту российской армии в Марьиной Курской области.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины провели высокоточный удар по командному пункту российской армии на Курщине.
- Удар нанесен для сокращения военных возможностей страны-агрессора.
ВСУ атаковали командный пункт армии РФ на Курщине
Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, удар был нанесен сегодня, 2 января.
Отмечается, что эти огневые поражения наносятся, прежде всего, для ослабления способности и желания России совершать террористические акты против украинского гражданского населения.
Вооруженные силы Украины будут постоянно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.
Курская операция ВСУ: актуальная ситуация
2 января украинский журналист Денис Казанский заявил, что в поселке Ивановское Рыльского района Курской области России было поражено место дислокации войск Российской Федерации. Речь идет о ракетном ударе.
В сети отмечают, что удар был нанесен в Ивановском Курской области по зданию культуры, где базировались русские военные.
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