ВСУ обещают отомстить России за теракт в Сумах

Генштаб Вооруженных сил Украины пригрозил России "неотвратимым возмездием" и жестким ответом за двойной ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли 32 человека.
Главные тезисы
- Российская агрессия не останется безнаказанной, преступники должны понести ответственность за свои действия.
- Украинские военные обещают уничтожать оккупантов и их технику в любых местах, где они находятся.
Украинские воины планируют отомстить врагу
Защитники Украины обратили внимание на то, что в день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы.
Как отмечают украинские воины, страна-агрессорка в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель — посеять страх.
Генштаб ВСУ отметил, что преступники должны понести заслуженное наказание.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-