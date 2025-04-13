ВСУ обещают отомстить России за теракт в Сумах
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ обещают отомстить России за теракт в Сумах

Генштаб ВСУ
Украинские воины планируют отомстить врагу
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Генштаб Вооруженных сил Украины пригрозил России "неотвратимым возмездием" и жестким ответом за двойной ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли 32 человека.

Главные тезисы

  • Российская агрессия не останется безнаказанной, преступники должны понести ответственность за свои действия.
  • Украинские военные обещают уничтожать оккупантов и их технику в любых местах, где они находятся.

Украинские воины планируют отомстить врагу

Защитники Украины обратили внимание на то, что в день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы.

Погибли и получили ранения десятки мирных людей. Не добившись стратегических успехов на поле боя, враг снова прибегает к своей привычной тактике — воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны, — подчеркнул Генштаб ВСУ.

Как отмечают украинские воины, страна-агрессорка в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель — посеять страх.

Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику — везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности.

Генштаб ВСУ отметил, что преступники должны понести заслуженное наказание.

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