ВСУ отразили 14 атак армии РФ на Покровском направлении фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.30 28.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских окупантов. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 76. Самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление.

На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. 10 вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отразили. В настоящее время продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время, российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами. Шесть бомб сбросил враг на этот город с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили восемь из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса. Потери позиций не допущены. Вблизи населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск. 14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Прогресса. По Евгеновке враг ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, нанес удар еще и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Кураховском направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Елизаветовку агрессор сбросил четыре КАБа, на Евгеньевку три. На данном направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Одно еще продолжается возле Водяного.

На Времивском направлении враг продолжает атаковать в Старомайорском районе. Три атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.