ВСУ отразили 14 атак армии РФ на Покровском направлении фронта

На Покровском направлении оккупанты с начала суток 28 мая совершили 20 атак на позиции наших войск. 14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Прогресса.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.30 28.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских окупантов. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 76. Самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление.
На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время, российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами. Шесть бомб сбросил враг на этот город с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам.
На Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. 10 вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отразили. В настоящее время продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили восемь из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса. Потери позиций не допущены. Вблизи населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.
На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск. 14 боестолкновений Силы обороны отбили, шесть еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Прогресса. По Евгеновке враг ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, нанес удар еще и неуправляемыми авиационными ракетами.
На Кураховском направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Елизаветовку агрессор сбросил четыре КАБа, на Евгеньевку три. На данном направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Одно еще продолжается возле Водяного.
На Времивском направлении враг продолжает атаковать в Старомайорском районе. Три атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.
На Приднепровском направлении , на плацдармах на левом берегу Днепра, уже семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок потерпели неудачу. Одно боевое столкновение продолжается.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7692 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед;
артиллерийских систем — 13029 (+48) ед;
РСЗО — 1085 (+1) ед;
средств ПВО — 815 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15) ед;
крылатых ракет — 2221;
автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед;
специальной техники — 2122 (+4).
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