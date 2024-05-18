ВСУ отразили 18 атак армии РФ за сутки на Покровском направлении

На Покровском направлении фронта напряжение боевых действий 18 мая самое высокое: здесь Силы обороны Украины отражали 18 вражеских штурмов. Самые ожесточенные бои возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение текущих суток произошло уже 66 боевых столкновений.
На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в Волчанске. В настоящее время зальное число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемых авиабомба.
На Купянском направлении противник совершил уже семь попыток штурмовых действий, в том числе в районе населенного пункта Синьковка. Еще на одном участке контратаку проводят украинские воины. Ситуация динамична и остается под контролем Сил обороны.
На Лиманском направлении число боевых столкновений текущих суток выросло до пяти. Для поддержки атаки в направлении Торского, россияне нанесли по этому населенному пункту удар с воздуха с применением трех КАБов.
На Северском направлении в Донецкой области вражеский авиаудар с применением КАБ нанесен по Белогоровке.
Одним из самых горячих направлений фронта остается Краматорское , где количество атак агрессора достигло 10. Новыми направлениями штурмовых действий противника днем здесь стали Ивановское и Курдюмовка. По Дилиевке российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами.
На Покровском направлении напряжение боевых действий сегодня самое высокое: здесь наши воины отражали 18 вражеских штурмов. Самое ожесточенное возле Новоалександровки. Направлением атак оккупантов стало также Невельское.
В Кураховском направлении враг девять раз пытался прорвать рубежи нашей обороны, в частности в районе Георгиевки. Под управляемые авиабомбы российских террористов попала Елизаветовка.
Дважды противник пытался атаковать в районе Старомайорского на Времиевском направлении, понес потери и отступил.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях армии РФ на войне против Украины
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 17 мая ликвидировали 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7560 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14 595 (+43) ед;
артиллерийских систем — 12 639 (+36) ед;
РСЗО — 1071 ед.;
средства ПВО — 801 (+1) ед;
самолетов — 354 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) ед;
крылатых ракет — 2203 (+3) ед;
кораблей/катеров — 26 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) ед;
специальной техники — 2075 (+6) ед
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-