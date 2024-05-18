ВСУ отразили 18 атак армии РФ за сутки на Покровском направлении

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации атаковал в районах Липцев и северо-западнее Зеленого, продолжается бой в Волчанске. В настоящее время зальное число боевых столкновений на этом направлении достигло 10, при этом российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение восемь раз, наши подразделения в свою очередь дважды. Вблизи Зеленого вражеские самолеты сбросили еще три управляемых авиабомба.