ВСУ отразили 19 штурмов армии РФ на Покровском направлении

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.

Текущая ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Всего с начала суток произошло 78 боевых столкновений.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным артиллерийским обстрелам с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Поповка, Павловка, Водологи, Миропольское и Новая Гута.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, террористы нанесли одиннадцать авиаударов — сбросили 24 КАБ. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск. Поделиться

Кроме этого, на Харьковском направлении российские кафиры три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцев и Волчанская. Две атаки отбиты, одна продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов. Семь боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще три — продолжаются.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского защитниками украинской земли отбиты две атаки противника. Ситуация остается контролируемой.

На Краматорском направлении кафиры совершили один штурм позиций нашего войска близ Калиновки. Бой продолжается.

На Торецком направлении произошло три безуспешных вражеских атаки в районах Северного и Торецкого.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, восемь боев еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Стоит отметить, что сегодня на этом направлении воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили вражеский самолет Су-25.

Продолжается одно сражение на Кураховском направлении. Пока украинские защитники уже отбили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Прасковьи.

На Времивском направлении было семь вражеских атак недалеко от Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак наши воины отразили, еще одна — продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении враг безуспешно атаковал наших защитников на левом берегу Днепра.

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