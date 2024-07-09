ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей враг продолжает совершать свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории российской федерации.

Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных — районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое. В то же время наши воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией — нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Временного Яра.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки провел три атаки. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

Сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Совершил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Северное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака продолжается), Южное и Нью-Йорк, где отбиты две атаки. В двух локациях еще идут бои. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеньевки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилие враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. Кабами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.

Завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времивском направлении продолжается боестолкновение неподалеку от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровно и Старомайорского.

На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.