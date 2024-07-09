ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Покровском направлении

Количество боевых столкновений по всей линии фронта в настоящее время составляет 81. Основные усилия российские захватчики сосредоточивают на Покровском направлении — там произошло более 35 процентов всех столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери.
Главные тезисы
- Главным направлением атак российских захватчиков является Покровское, где произошло более 35% всех столкновений.
- Украинские военные успешно сдерживают атаки оккупантов и наносят значительные потери противнику.
- Согласно данным общие боевые потери РФ в войне против Украины превышают 553 тыс человек и включают сотни единиц техники.
- На фронте продолжаются бои на различных направлениях, противник активизирует атаки, однако украинские защитники успешно останавливают его наступление.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В приграничных районах Сумской и Черниговской областей враг продолжает совершать свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории российской федерации.
Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных — районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое. В то же время наши воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.
На Купянском направлении противник четырежды безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений возле Берестового и Песчаного.
Сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Совершил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.
Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки провел три атаки. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.
На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией — нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Временного Яра.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Северное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака продолжается), Южное и Нью-Йорк, где отбиты две атаки. В двух локациях еще идут бои. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировку подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеньевки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилие враг концентрирует у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. Кабами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.
Завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.
На Времивском направлении продолжается боестолкновение неподалеку от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровно и Старомайорского.
На Ореховском направлении отражены три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и около нее семь КАБов.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 553410 (+1220) человек,
танков — 8178 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15704 (+19) ед,
артиллерийских систем — 15015 (+49) ед,
РСЗО — 1115 (+0) ед,
средств ПВО — 880 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29),
крылатых ракет — 2389 (+36),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) ед,
специальной техники — 2516 (+13)
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