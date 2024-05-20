ВСУ отразили 24 атаки армии РФ на Покровском направлении

Всего по состоянию на 16.30 20 мая оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.30 20.05.2024 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Всего в настоящее время оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.

На Черниговщине и Сумщине на сегодня захватчики 13 раз обстреляли из артиллерии районы разных населенных пунктов. В частности, враг вел огонь в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.

На Харьковском направлении продолжаются бои у Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз привлекал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы по вооружению вертолетов вблизи Гранова, а также сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении продолжаются попытки кафиров продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация контролируется. Три атаки российских окупантов уже отбиты недалеко от Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.

На Северском направлении Силы обороны сегодня уже довольно долго сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко прекратили активность захватчиков у Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении продолжается сражение в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении в этот день ранее, враг нанес пять авиаударов — трижды бросал управляемые авиабомбы в район Временного Яра, один раз — по населенному пункту Нью-Йорк на Донетчине, а также привлек штурмовики Су-25 неподалеку Северного.

На Покровском направлении общее количество боеприкосновений возросло до 24, восемь из которых продолжаются. Враг пытается найти слабые места нашей обороны у Уманского и Северного. Кроме того, противник в общей сложности сбросил восемь КАБов недалеко от Александрополя, Калинового и Желанного.

На Времиевском направлении , возле Старомайорского, отражены четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.

Кроме того, что враг совершил авиаудар на Ореховском направлении , вблизи Новоандреевки, на остальном ситуация без изменений.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ к утру 20 мая составили: