ВСУ отразили 24 атаки армии РФ на Покровском направлении

Всего по состоянию на 16.30 20 мая оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.30 20.05.2024 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Всего в настоящее время оккупанты предприняли 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.
На Черниговщине и Сумщине на сегодня захватчики 13 раз обстреляли из артиллерии районы разных населенных пунктов. В частности, враг вел огонь в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.
На Харьковском направлении продолжаются бои у Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз привлекал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы по вооружению вертолетов вблизи Гранова, а также сбрасывал КАБы в районы Жовтневого и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.
На Купянском направлении продолжаются попытки кафиров продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация контролируется. Три атаки российских окупантов уже отбиты недалеко от Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.
На Северском направлении Силы обороны сегодня уже довольно долго сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко прекратили активность захватчиков у Выемки и Раздолевки.
На Краматорском направлении продолжается сражение в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении в этот день ранее, враг нанес пять авиаударов — трижды бросал управляемые авиабомбы в район Временного Яра, один раз — по населенному пункту Нью-Йорк на Донетчине, а также привлек штурмовики Су-25 неподалеку Северного.
На Покровском направлении общее количество боеприкосновений возросло до 24, восемь из которых продолжаются. Враг пытается найти слабые места нашей обороны у Уманского и Северного. Кроме того, противник в общей сложности сбросил восемь КАБов недалеко от Александрополя, Калинового и Желанного.
На Времиевском направлении , возле Старомайорского, отражены четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.
Кроме того, что враг совершил авиаудар на Ореховском направлении , вблизи Новоандреевки, на остальном ситуация без изменений.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ к утру 20 мая составили:
личного состава — 493 тыс 690 (+1 тыс 400) человек;
танков — 7 тыс 590 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 665 (+35) ед;
артиллерийских систем — 12 тыс 737 (+50) ед.
РСЗО — 1 тыс 76 (+2) ед;
средств ПВО — 807 (+4) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 236 (+81);
крылатых ракет — 2 тыс 205 (+1);
кораблей — 27 (+1) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 тыс 311 (+60) ед;
специальной техники — 2 тыс 79 (+2).
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