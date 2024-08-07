ВСУ отразили 54 атаки армии РФ в течение суток

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Текущее время характеризуется увеличением активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области — к настоящему времени враг уже сверг около тридцати управляемых авиабомб. Бил, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и ряда других деревень и поселков. Поделиться

Также от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты на севере Украины. Среди них — Бачевск, Толстодубово, Кучеривка, Новая Гута, Ромашково и Покровка.

На Харьковском направлении россияне совершили две атаки на оборонные рубежи наших подразделений вблизи Тихого и в Волчанске. Идет бой.

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма, недалеко от Петропавловки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз. В настоящее время четыре из них продолжаются в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем.

На Северском направлении в течение дня враг четырежды пытался продвинуться в районах Верхнекаменного и Переездного. Наши воины три штурма отразили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке армейской авиации, совершили одно неудачное штурмовое действие вблизи Часового Яра. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах Торецка, Северного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжаются. Враг шесть раз бомбил Торецк и дважды бил НАРами, по Нью-Йорку и Курдюмовке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Гродовка, Желанне, Новожелание и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили восемь атак, еще девять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении противник четырежды атаковал вблизи Парасковеевки и Константиновки. Бил неуправляемыми авиаракетами. Бои продолжаются.

На Времивском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону безуспешно атаковали со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении активных наступательных действий кафиры не проводили. Впрочем, избивали по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами — выпустили более полусотни ракет.

Приднепровское направление — отражена одна атака врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1230 российских захватчиков, а по технике уничтожено: